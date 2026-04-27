La RAAL peut vivre une saison 2026-2027 "à la Dender" : il faut se réveiller à La Louvière

La RAAL s'est maintenue en Jupiler Pro League, mais peut se féliciter que le FCV Dender ait vécu une saison catastrophique et ait réagi trop tard. Car ces Loups-là ont la tête d'une équipe qui pourrait bien galérer la saison prochaine.

C'est terrible à écrire, mais La Louvière montre depuis plusieurs semaines maintenant le visage que de nombreux observateurs - surtout au nord du pays où le projet louviérois ne bénéficie pas du capital sympathie qu'il a en Belgique francophone - prédisaient : insuffisant pour la Jupiler Pro League.

Quatre défaites d'affilée dans les Relegation Playoffs, 10 buts encaissés, aucun marqué : c'est un énorme "si", mais si le FCV Dender avait de son côté remporté tous ses matchs, les deux équipes seraient désormais à égalité. Autrement dit : ce qu'on pensait impossible, à savoir que Dender quitte la lanterne rouge, la RAAL a de son côté tout fait pour rendre accessible. Les Loups ne peuvent que remercier Zulte et le Cercle d'avoir tout joué à fond.

Que s'est-il passé à la RAAL ?

C'est d'autant plus surprenant que la RAAL avait fini la saison sur 4 matchs sans défaite et même une victoire encourageante au Cercle de Bruges, qui aura eu une sacrée importance au final. L'année avait même repris par un 2-3 spectaculaire et inespéré au Club de Bruges.

"On est en train de se ridiculiser tout doucement (...) la RAAL n'est plus que l'ombre d'elle-même" : ces mots sont ceux de Frédéric Taquin, qui vit très mal cette mauvaise passe, on peut l'imaginer. Car l'organisation et l'état d'esprit ont toujours été les maîtres mots du coach louviérois, et tous deux sont aux abonnés absents dans ces Relegation Playoffs.



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Bien sûr, l'un des éléments d'explication est la décompression mentale liée au maintien mathématiquement assuré. C'était le grand objectif de la saison et même si l'écart était fait depuis plusieurs mois déjà avec Dender, pouvoir se dire officiellement sauvé est encore autre chose.

Quelle saison 2026-2027 pour la RAAL ?

Se pourrait-il aussi que certains aient déjà la tête ailleurs ? Les changements en coulisses, avec les départs de David Verwilghen et Nicolas Frutos en court de saison, ont peut-être eu leur petit effet. Certains joueurs espèrent peut-être aussi que leur saison attirera les regards, mais en-dehors de Marcos Peano, qu'on pense bel et bien promis à un plus grand club, bien peu auront plaidé leur cause à titre individuel - et certainement pas durant ces Playoffs.

Mais si cette fin de saison en roule libre est inquiétante, c'est aussi en vue de la saison prochaine. Taquin n'a certainement pas manqué de secouer ses joueurs ces dernières semaines : son message a-t-il toujours autant d'impact qu'en début de saison ? Et surtout, lui-même n'a-t-il pas fait le tour de la question, au sein d'un club qui n'a désormais plus forcément l'ambition, à court terme, de faire mieux que se maintenir ? Après plusieurs saisons passées à jouer la montée, se contenter du bas de tableau peut frustrer.

Un scénario menace : celui de voir La Louvière, la saison prochaine, "faire une Dender". Une fois l'excitation de la montée et l'attrait de la nouveauté dissipés, l'Easi Arena fera-t-elle le plein sans un mercato cette fois ambitieux ? Salvatore Curaba est-il prêt à investir en ce sens ? Frédéric Taquin restera-t-il à bord ? Tant de points d'interrogation qui font que beaucoup, au moment des pronostics pour la saison prochaine, seront pessimistes au moment de prédire le classement de la RAAL en juin 2027. Mais après tout, le scepticisme était aussi de mise l'année passée...