La RAAL peut vivre une saison 2026-2027 "à la Dender" : il faut se réveiller à La Louvière

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
La RAAL peut vivre une saison 2026-2027 "à la Dender" : il faut se réveiller à La Louvière
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La RAAL s'est maintenue en Jupiler Pro League, mais peut se féliciter que le FCV Dender ait vécu une saison catastrophique et ait réagi trop tard. Car ces Loups-là ont la tête d'une équipe qui pourrait bien galérer la saison prochaine.

C'est terrible à écrire, mais La Louvière montre depuis plusieurs semaines maintenant le visage que de nombreux observateurs - surtout au nord du pays où le projet louviérois ne bénéficie pas du capital sympathie qu'il a en Belgique francophone - prédisaient : insuffisant pour la Jupiler Pro League. 

Quatre défaites d'affilée dans les Relegation Playoffs, 10 buts encaissés, aucun marqué : c'est un énorme "si", mais si le FCV Dender avait de son côté remporté tous ses matchs, les deux équipes seraient désormais à égalité. Autrement dit : ce qu'on pensait impossible, à savoir que Dender quitte la lanterne rouge, la RAAL a de son côté tout fait pour rendre accessible. Les Loups ne peuvent que remercier Zulte et le Cercle d'avoir tout joué à fond.

Que s'est-il passé à la RAAL ? 

C'est d'autant plus surprenant que la RAAL avait fini la saison sur 4 matchs sans défaite et même une victoire encourageante au Cercle de Bruges, qui aura eu une sacrée importance au final. L'année avait même repris par un 2-3 spectaculaire et inespéré au Club de Bruges. 

"On est en train de se ridiculiser tout doucement (...) la RAAL n'est plus que l'ombre d'elle-même" : ces mots sont ceux de Frédéric Taquin, qui vit très mal cette mauvaise passe, on peut l'imaginer. Car l'organisation et l'état d'esprit ont toujours été les maîtres mots du coach louviérois, et tous deux sont aux abonnés absents dans ces Relegation Playoffs. 

Lire aussi… "La RAAL n'est plus que l'ombre d'elle-même" : Frédéric Taquin vide son sac

Bien sûr, l'un des éléments d'explication est la décompression mentale liée au maintien mathématiquement assuré. C'était le grand objectif de la saison et même si l'écart était fait depuis plusieurs mois déjà avec Dender, pouvoir se dire officiellement sauvé est encore autre chose. 

Quelle saison 2026-2027 pour la RAAL ? 

Se pourrait-il aussi que certains aient déjà la tête ailleurs ? Les changements en coulisses, avec les départs de David Verwilghen et Nicolas Frutos en court de saison, ont peut-être eu leur petit effet. Certains joueurs espèrent peut-être aussi que leur saison attirera les regards, mais en-dehors de Marcos Peano, qu'on pense bel et bien promis à un plus grand club, bien peu auront plaidé leur cause à titre individuel - et certainement pas durant ces Playoffs. 

Mais si cette fin de saison en roule libre est inquiétante, c'est aussi en vue de la saison prochaine. Taquin n'a certainement pas manqué de secouer ses joueurs ces dernières semaines : son message a-t-il toujours autant d'impact qu'en début de saison ? Et surtout, lui-même n'a-t-il pas fait le tour de la question, au sein d'un club qui n'a désormais plus forcément l'ambition, à court terme, de faire mieux que se maintenir ? Après plusieurs saisons passées à jouer la montée, se contenter du bas de tableau peut frustrer. 

Un scénario menace : celui de voir La Louvière, la saison prochaine, "faire une Dender". Une fois l'excitation de la montée et l'attrait de la nouveauté dissipés, l'Easi Arena fera-t-elle le plein sans un mercato cette fois ambitieux ? Salvatore Curaba est-il prêt à investir en ce sens ? Frédéric Taquin restera-t-il à bord ? Tant de points d'interrogation qui font que beaucoup, au moment des pronostics pour la saison prochaine, seront pessimistes au moment de prédire le classement de la RAAL en juin 2027. Mais après tout, le scepticisme était aussi de mise l'année passée... 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 3
Play-offs 3 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
RAAL La Louvière
Zulte Waregem

Plus de news

Barcelone, Chelsea et Arsenal : Mika Godts attire des scouts de grands clubs européens à Amsterdam

Barcelone, Chelsea et Arsenal : Mika Godts attire des scouts de grands clubs européens à Amsterdam

17:00
Anderlecht risque de perdre Killian Sardella pour un moment : le parquet se montre très sévère

Anderlecht risque de perdre Killian Sardella pour un moment : le parquet se montre très sévère

16:30
3
"La RAAL n'est plus que l'ombre d'elle-même" : Frédéric Taquin vide son sac

"La RAAL n'est plus que l'ombre d'elle-même" : Frédéric Taquin vide son sac

07:20
2
Énorme coup dur pour les Pays-Bas : un cadre s'est blessé et n'ira pas à la Coupe du monde

Énorme coup dur pour les Pays-Bas : un cadre s'est blessé et n'ira pas à la Coupe du monde

16:00
"J'aime particulièrement les entraîneurs comme lui" : les louanges de Luis Enrique sur Vincent Kompany

"J'aime particulièrement les entraîneurs comme lui" : les louanges de Luis Enrique sur Vincent Kompany

15:30
Un ancien espoir du Standard profite de la fin de saison de la RAAL : "Certains joueurs ne veulent pas jouer"

Un ancien espoir du Standard profite de la fin de saison de la RAAL : "Certains joueurs ne veulent pas jouer"

13:00
Absent jusqu'en fin de saison ? Le Real Madrid donne des nouvelles de Kylian Mbappé

Absent jusqu'en fin de saison ? Le Real Madrid donne des nouvelles de Kylian Mbappé

15:00
"J'ai pris énormément de plaisir" : Jelle Vossen savoure son grand retour avec Zulte Waregem

"J'ai pris énormément de plaisir" : Jelle Vossen savoure son grand retour avec Zulte Waregem

23:20
Vincent Kompany, futur entraîneur de Manchester City ? "Je suis très détendu à ce sujet"

Vincent Kompany, futur entraîneur de Manchester City ? "Je suis très détendu à ce sujet"

14:20
Voici comment fonctionnera la suspension de Vincent Kompany contre le PSG ce mardi soir

Voici comment fonctionnera la suspension de Vincent Kompany contre le PSG ce mardi soir

14:00
"Je signerai dans un club pour jouer numéro neuf" : Thomas Meunier vers une reconversion en fin de carrière ?

"Je signerai dans un club pour jouer numéro neuf" : Thomas Meunier vers une reconversion en fin de carrière ?

13:30
🎥 Nicolas Raskin buteur...pour rien : fameuse sensation dans les Playoffs écossais

🎥 Nicolas Raskin buteur...pour rien : fameuse sensation dans les Playoffs écossais

12:40
Corrigés et dépassés : La RAAL prend une lourde claque contre Zulte Waregem

Corrigés et dépassés : La RAAL prend une lourde claque contre Zulte Waregem

21:28
La fin de la Coupe d'Europe en clair en Belgique ? Disney+ sur le point de lancer la révolution

La fin de la Coupe d'Europe en clair en Belgique ? Disney+ sur le point de lancer la révolution

12:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/04: Mbemba Mangulu

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/04: Mbemba Mangulu

11:20
Anderlecht a-t-il trouvé la clé pour la finale de Coupe ? "Ils ont montré comment il faut jouer l'Union"

Anderlecht a-t-il trouvé la clé pour la finale de Coupe ? "Ils ont montré comment il faut jouer l'Union"

12:00
Le premier rouge direct de sa carrière : Killian Sardella n'est pas coutumier des "pétages de plomb"

Le premier rouge direct de sa carrière : Killian Sardella n'est pas coutumier des "pétages de plomb"

11:40
En fin de contrat mais inaccessible : le retour d'un ancien Anderlechtois toujours aussi compliqué

En fin de contrat mais inaccessible : le retour d'un ancien Anderlechtois toujours aussi compliqué

11:20
Le monde professionnel est en vue ! Un club aux dents longues (sportivement) promu en D1B

Le monde professionnel est en vue ! Un club aux dents longues (sportivement) promu en D1B

11:00
Un ancien du Standard catégorique : "Le club a besoin d'un coach comme Ricardo Sa Pinto"

Un ancien du Standard catégorique : "Le club a besoin d'un coach comme Ricardo Sa Pinto"

10:30
"C'est moi le coupable" : entre les espions et le C4 en vue, Domenico Tedesco explose

"C'est moi le coupable" : entre les espions et le C4 en vue, Domenico Tedesco explose

10:00
Anthony Knockaert a encore frappé : quatrième montée de suite pour le Stade Mouscronnois !

Anthony Knockaert a encore frappé : quatrième montée de suite pour le Stade Mouscronnois !

09:30
1
🎥 L'exclusion de Killian Sardella est-elle justifiée ? Un ancien arbitre tranche sans hésiter

🎥 L'exclusion de Killian Sardella est-elle justifiée ? Un ancien arbitre tranche sans hésiter

09:00
La fin d'un rêve un peu fou pour Philippe Clement : "J'en ai même été un peu ému"

La fin d'un rêve un peu fou pour Philippe Clement : "J'en ai même été un peu ému"

08:30
Ils étaient encore trois prétendants avant la dernière journée : le petit nouveau en D1 ACFF est connu !

Ils étaient encore trois prétendants avant la dernière journée : le petit nouveau en D1 ACFF est connu !

08:00
Trois matchs sans marquer : la Gantoise de Rik De Mil à court de solutions offensives

Trois matchs sans marquer : la Gantoise de Rik De Mil à court de solutions offensives

07:40
Prêt pour la finale contre l'Union...et même avant ? Nathan De Cat déjoue les pronostics

Prêt pour la finale contre l'Union...et même avant ? Nathan De Cat déjoue les pronostics

07:00
Un bilan de 12 sur 15 trompeur ? Pourquoi le Club de Bruges n'est pas intouchable Analyse

Un bilan de 12 sur 15 trompeur ? Pourquoi le Club de Bruges n'est pas intouchable

06:30
Déçu, Jérémy Taravel a aussi vu un Anderlecht "supérieur à l'Union" pendant 45 minutes

Déçu, Jérémy Taravel a aussi vu un Anderlecht "supérieur à l'Union" pendant 45 minutes

06:00
2
Le Bayern Munich de Vincent Kompany aura du pain sur la planche : le PSG est presque au complet

Le Bayern Munich de Vincent Kompany aura du pain sur la planche : le PSG est presque au complet

23:00
"Tuer un match comme ça..." : Nathan Saliba conteste le rouge de Killian Sardella

"Tuer un match comme ça..." : Nathan Saliba conteste le rouge de Killian Sardella

22:30
6
"Celui qui tombe en premier a gagné..." : l'expulsion de Sardella excessive ?

"Celui qui tombe en premier a gagné..." : l'expulsion de Sardella excessive ?

21:40
5
La pire équipe des Champions' Play-Offs : Fred Vanderbiest explose après la débâcle de Malines

La pire équipe des Champions' Play-Offs : Fred Vanderbiest explose après la débâcle de Malines

22:00
Sans forcer son talent, l'Union reprend la tête et laisse peu d'espoir à Anderlecht en vue de la finale

Sans forcer son talent, l'Union reprend la tête et laisse peu d'espoir à Anderlecht en vue de la finale

20:31
🎥 Carton rouge mérité ? Killian Sardella perd ses nerfs et voit rouge dans le derby bruxellois

🎥 Carton rouge mérité ? Killian Sardella perd ses nerfs et voit rouge dans le derby bruxellois

20:29
6
Le Club de Bruges envoie un message très clair à l'Union après sa victoire face à La Gantoise

Le Club de Bruges envoie un message très clair à l'Union après sa victoire face à La Gantoise

20:20

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 3

 Journée 4
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Zulte Waregem Zulte Waregem 5-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved