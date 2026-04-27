🎥 Nicolas Raskin buteur...pour rien : fameuse sensation dans les Playoffs écossais

Scott Crabbé, journaliste football
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🎥 Nicolas Raskin buteur...pour rien : fameuse sensation dans les Playoffs écossais
Photo: © photonews
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Les Glasgow Rangers a bien mal débuté ses Playoffs, s'inclinant 2-3 contre Motherwell. Nicolas Raskin a pourtant donné de sa personne pour garder son équipe dans le match.

Si la suppression des Playoffs à la sauce Pro League vous emmène déjà tout droit vers la nostalgie, rassurez-vous : d'autres compétitions du genre existent, notamment en Ecosse. La phase finale de la Premiership a d'ailleurs débuté hier. 

Un point derrière les Hearts of Middlothian, les Rangers ne pouvaient pas se louper à l'occasion de leur entrée en lice à domicile contre Motherwell. Message mal reçu puisque les visiteurs menaient déjà 0-2 après 25 minutes.

Raskin égalise

Les Rangers ont eu le bon goût de réduire le score dès l'entame de la seconde mi-temps. Et alors qu'ils poussaient tant et plus, c'est Nicolas Raskin qui a égalisé sur corner à 20 minutes du terme, en étant sur la trajectoire d'une reprise de la tête de son attaquant Youssef Chermiti (action à 2'55 dans la vidéo ci-dessous).

Son septième but de la saison a failli être le début d'une bagarre générale, mais l'arbitre, rompu aux joutes de Premiership, a tout de suite sifflé la fin de la récréation. Poussés par plus de 50 000 supporters, les Rangers pensaient pouvoir complètement renverser la situation pour passer devant dans le dernier quart d'heure. Mais c'est tout l'inverse qui s'est produit.


Sur un contre meurtrier, Motherwell est venu glacer l'Ibrox Stadium en toute fin de temps réglementaire. Laissé sur le banc, Andreas Skov Olsen n'a même pas eu le temps de monter au jeu pour espérer un dernier renversement. Les Rangers s'inclinent donc 2-3 et se font dépasser par le Celtic, demeurant désormais à quatre points de la première place des Hearts.

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