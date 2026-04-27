Déçu, Jérémy Taravel a aussi vu un Anderlecht "supérieur à l'Union" pendant 45 minutes

Le RSC Anderlecht a-t-il livré sa meilleure mi-temps dans ces Playoffs ? Avec la deuxième période à Bruges, c'est bien possible. Mais l'expulsion de Killian Sardella a compliqué les choses.

On ne prétendra pas avoir vu du grand football, mais le RSC Anderlecht a évolué à un niveau assez correct en première période contre l'Union Saint-Gilloise, mettant le champion en titre en difficulté par moments, réagissant après les buts encaissés et recollant même au score.

C'est cette première période réussie sur laquelle veut insister Jérémy Taravel. "Pendant une mi-temps, nous avons été meilleurs que l'Union", estime-t-il après la rencontre. "Après chaque match, le constat était qu'Anderlecht avait deux visages. Cette fois, on peut dire qu'on a été constants et présents d'entrée de jeu".

Les errements restent là, cependant. "On encaisse deux buts trop facilement, Zorgane reçoit trop d'espace", regrette Taravel. "Mais malgré ça, nous sommes restés dans le match. Nous avons réussi à poser notre jeu, à combiner entre les lignes, à trouver les espaces". Concernant le carton rouge, au moment de la conférence de presse, le coach du RSCA ne souhaitait pas faire de commentaire, n'ayant pas revu les images.

Du positif avant la finale de la Coupe ?

"Les joueurs ont donné tout ce qu'ils pouvaient dans ces circonstances et au final, on concède peu d'occasions en seconde période à part ce but, là aussi qu'on offre un peu trop facilement sur phase arrêtée", continue Jérémy Taravel. "On a manqué de fraîcheur pour aller chercher quelque chose dans cette seconde période".

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Bref : à deux semaines de la finale de la Coupe, Taravel estime que le RSCA a montré des progrès. "C'est frustrant de faire une première mi-temps comme ça puis d'être réduit à 10. Il faut retenir le positif car il y a beaucoup d'amélioration". Si le constat est vrai, il doit toutefois être nuancé, car l'Union n'a clairement pas forcé son talent pour planter deux buts, avant de logiquement lever le pied face à un adversaire à 10...