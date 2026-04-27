Un ancien espoir du Standard profite de la fin de saison de la RAAL : "Certains joueurs ne veulent pas jouer"

Scott Crabbé, journaliste football
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Un ancien espoir du Standard profite de la fin de saison de la RAAL : "Certains joueurs ne veulent pas jouer"
Photo: © photonews

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La RAAL n'a plus rien à perdre en cette fin de saison. Noah Makembo fait partie de ces jeunes appelés à se montrer.

Le maintien étant acquis, la RAAL cherche désormais à ne pas finir la saison sur six fausses notes. Battus lors des quatre premiers matchs des Playdowns, les Loups n'ont pas encore marqué le moindre but et ont encore mordu la poussière à Zulte Waregem hier soir (4-0).

Hier soir, Frédéric Taquin a procédé à quelques changements. En alignant Célestin De Schrevel dans les buts, mais aussi en alignant Bryan Soumaré et Alexis Beka Beka de concert derrière Jerry Afriyie. D'autres joueurs seront appelés à se montrer lors des deux derniers matchs.

"Ce ne sera pas non plus la révolution. Quand j'offre à un joueur la possibilité de s'illustrer, j'essaie quand même de garder un certain équilibre. Mais on aura l'occasion de voir certains éléments à l'oeuvre. D'autres ne veulent pas jouer parce qu'ils sont sur le départ et ne veulent pas se blesser. Ce sont des situations dont le public n'a pas connaissance, mais qui ne sont pas faciles à gérer", explique Frédéric Taquin en conférence de presse, dans des propos relayés par Antenne Centre.

Noah Makembo pointe le bout de son nez

Parmi les gagnants de cette fin de saison, Noah Makembo a fait ses grands débuts en D1A il y a quelques semaines et est encore monté au jeu hier soir. L'ancien grand espoir du Standard est récompensé pour sa bonne forme à l'entraînement.

"C'est un jeune joueur qui évoluait encore en D1 ACFF (avec le SL 16) l'année dernière. Il a eu deux périodes chez nous, et la période actuelle est très intéressante. S'il a joué, c'est parce qu'il le méritait, il a gagné ce droit. On ne fait pas de cadeau dans le football professionnel", explique Taquin.

Malgré les résultats de l'équipe, le principal intéressé est aux anges : "J'attendais ce moment avec impatience. C'est un rêve de gosse, je travaille pour ça depuis tout petit". Le verra-t-on encore un peu plus longtemps lors des deux derniers matchs contre le Cercle de Bruges et Dender ?

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