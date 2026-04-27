Un ancien du Standard catégorique : "Le club a besoin d'un coach comme Ricardo Sa Pinto"

Le Standard est toujours en course pour remporter les Playdowns. Mais à croire Dieumerci Ngongala, les Rouches vibreraient plus avec un entraîneur à la personnalité plus affirmée.

Ce week-end, le Standard est allé chercher un point à Genk grâce à un magnifique coup franc de Casper Nielsen dans le moneytime. De quoi empêcher le Racing (déjà freiné par Charleroi pendant la semaine) de prendre le large dans ces Europe Playoffs.

Passé par les deux équipes, Dieumerci Ndongala a suivi la rencontre comme joueur libre. L'ailier de 34 ans a récemment rompu son contrat le liant avec le club de deuxième division turque de Bandırmaspor suite à des salaires impayés.

Voilà six ans qu'Ndongala a quitté la Pro League, à l'occasion de son transfert de Genk vers l'Apoel Nicosie. Depuis, il suit toujours la compétition mais lui trouve moins d'attrait et de qualité que par le passé.

Moins de frissons qu'il y a dix ans ?

"J'ai l'impression que le niveau a régressé alors que cela doit rester une compétition attractive. Quand tu regardes un match du championnat belge, tu as parfois envie de changer au bout de 20 minutes", estime-t-il dans La Dernière Heure.

Il a aussi un avis bien tranché sur le Standard : "Le club a besoin d'un coach comme Ricardo Sa Pinto, un coach qui n'a pas peur d'aller au feu et d'amener un peu de folie", estime-t-il.





Dieumerci Ndongala n'était pas toujours titulaire sous les ordres du bouillonnant Portugais à Sclessin. Mais cela ne l'a pas empêché de le retrouver à Nicosie et d'être sacré champion de Chypre. On comprend donc son attachement pour Sa Pinto, un sentiment relativement partagé à Sclessin, qui a toujours eu un faible pour les personnalités volcaniques. Vincent Euvrard libèrera-t-il le Ricardo Sa Pinto caché en lui ?