Vincent Kompany, futur entraîneur de Manchester City ? "Je suis très détendu à ce sujet"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Vincent Kompany, futur entraîneur de Manchester City ? "Je suis très détendu à ce sujet"
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Vincent Kompany rejoindra-t-il un jour Manchester City en tant qu'entraîneur ? C'est bien possible, mais ce ne sera pas pour tout de suite, comme a tenu à le souligner la légende du football allemand Karl-Heinz Rummenigge.

Pep Guardiola a récemment déclaré en conférence de presse qu'il voyait bien Vincent Kompany entraîner Manchester City un jour. Karl-Heinz Rummenigge, membre du conseil de surveillance du Bayern, est lui, pour le moment, serein quant au fait que le coach belge restera encore au Bayern pour de longues années.

"Pour l’instant, je suis très détendu à ce sujet. Vincent a délibérément prolongé son contrat avec nous jusqu’en 2029", a-t-il déclaré au micro de T-Online.

"Bien sûr, son succès est maintenant remarqué dans toute l’Europe. Près d’un milliard de téléspectateurs ont regardé notre dernier match contre le Real Madrid. La manière dont nous jouons au football, les nombreux buts, cela est vu partout."

Vincent Kompany est bien installé en Bavière

Il pense que le coach belge n'a aucune raison de partir et qu'il devrait rester encore un moment en Bavière : "Mais je crois qu’il restera ici pendant longtemps encore parce qu’il est heureux ici. Il vit à Grünwald, à seulement quatre maisons de la mienne. J’ai l’impression que la famille se sent chez elle. Les enfants aussi."

Lire aussi… "J'aime particulièrement les entraîneurs comme lui" : les louanges de Luis Enrique sur Vincent Kompany
"Je le sais grâce à mes petits-enfants, qui vont dans la même école que deux de ses enfants. Pour l’instant, nous avons des conditions idéales ici au FC Bayern Munich. J’ai toujours dit que le plus important employé au Bayern Munich est l’entraîneur", a-t-il conclu.

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