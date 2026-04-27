La fin de la Coupe d'Europe en clair en Belgique ? Disney+ sur le point de lancer la révolution

Le paysage télévisuel continue à changer à grande vitesse en Europe. Et cela devrait continuer à s'accélérer.

C'est une petite bombe lâchée par La Dernière Heure ce matin : la plateforme Disney+ a décroché l’intégralité des droits de diffusion des compétitions européennes de football pour la période 2027-2031.

Une futur mainmise sur le football européen qui a de lourdes conséquences en Belgique, qui peut encore se targuer de pouvoir regarder gratuitement des rencontres de Ligue des Champions, Europa League et Conférence League en direct.

Vers une révolution du marché européen

L'arrivée de Disney+ au pouvoir marquera donc la fin partielle du football européen en clair en Belgique. Un changement de taille après des années de diffusion grâce à des acteurs du paysage télévisuel belge tels que la RTBF, Proximus et RTL.

Disney+ a déjà confirmé son intention de devenir un partenaire incontournable de la diffusion du football européen en s'offrant les droits de diffusion de la Ligue des champions féminine, accessible en souscrivant un abonnement à la plateforme.

Lorsqu'elle sera désignée comme diffuseur officiel, l'entreprise devra toutefois respecter une obligation de diffuser certaines rencontres en clair. Les matchs des clubs belges étant considérés comme des événements d’intérêt majeur, ils devront, selon la loi, toujours être diffusés gratuitement pour le grand public.





L'aménagement de la couverture européenne devra donc encore être clarifiée mais s'inscrit dans une logique plus large de prise de pouvoir de nouveaux intervenants jusqu'ici étrangers au monde du sport dans le streaming de grandes compétitions.