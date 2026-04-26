"Ça a tout changé" : le directeur sportif du Bayern revient sur l'appel qui a précipité l'arrivée de Kompany

Scott Crabbé, journaliste football
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"Ça a tout changé" : le directeur sportif du Bayern revient sur l'appel qui a précipité l'arrivée de Kompany
Photo: © photonews
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Vincent Kompany fait plus que jamais l'unanimité au Bayern Munich. Sa nomination il y a près de deux ans était pourtant loin d'être cousue de fil blanc.

En Bavière, la manière avec laquelle Vincent Kompany s'est retrouvé sur le banc du Rekordmeister anime encore bien des débats. Sur le plateau de la chaîne, le directeur sportif Max Eberl a été relancé sur le sujet et se souvient très bien de ces semaines fatidiques.

Personne n'avait vu venir la nomination de Kompany, tout juste renvoyé en Championship avec Burnley  : "J'ai effectivement eu le sentiment qu'il y avait au départ quelques points d'interrogation et de la surprise lorsque j'ai proposé ce nom", confirme Eberl.

Un profil risqué

D'autant que Vince the Prince était loin d'être le premier choix. Mais les circonstances ont joué en sa faveur : "Bien sûr, plusieurs entraîneurs ont dit non. Inutile de tourner autour du pot", poursuit Eberl, qui cite les noms de Julian Nagelsmann, Hansi Flick, Ralf Rangnick et Oliver Glasner.

Mais Kompany ne sortait pas non plus de nulle part. "Comme je l’ai déjà dit : Vincent Kompany figurait bien sur notre liste. Seulement, pour être honnête – et je suis tout à fait transparent à ce sujet – je n’ai pas osé proposer Vincent Kompany en premier. Nous avons d’abord approché des entraîneurs de renom".

Le soutien de Pep Guardiola

Reste que pour valider l'arrivée de Kompany, il fallait obtenir l'aval du conseil de surveillance, dont faisaient partie les anciens présidents Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge. Et une décision aussi lourde de sens n'a pas été prise sans discussion approfondie.

"Quand la question de savoir si nous étions vraiment sûrs s'est posée, j'ai dit à Rummenigge : 'Tu es proche de Pep Guardiola, n'est-ce pas ? Appelle-le et demande-lui ce qu'il pense de Kompany'. C'est ce qui a tout changé". Un appel et quelques formalités plus tard, Vincent Kompany devenait l'entraîneur du Bayern Munich. La suite appartient à l'histoire.

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