Ils étaient encore trois prétendants avant la dernière journée : le petit nouveau en D1 ACFF est connu !

Scott Crabbé, journaliste football
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Ils étaient encore trois prétendants avant la dernière journée : le petit nouveau en D1 ACFF est connu !

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La dernière journée de D2 ACFF (ou D2 FFA) a eu lieu hier, tous les verdicts sont donc connus, y compris le montant direct vers l'échelon supérieur.

En D2 Amateurs, le sprint final s'est joué à la photo finish ! Trois équipes pouvaient encore prétendre au titre au coup d'envoi de la dernière journée. Entre Onhaye, Verviers et Ganshoren, la possibilité de déboucher sur une triplé égalité était même envisageable.

Mais en ne parvenant pas à marquer sur la pelouse de Jette (0-0), le Stade Verviétois a laissé filer Onhaye, vainqueur 0-2 à Tilff. Les Namurois n'avaient dès lors plus à craindre Ganshoren (victorieux 2-3 à la REAL), qui devait espérer un faux pas des deux premiers pour encore être sacré.

Onhaye promu en D1 Amateurs

Le CS Onhaye n'a pas craqué et peut fêter son titre avec allégresse. La commune de 3243 habitants, située sur les hauteurs de la Meuse, non loin de Dinant, enverra donc bien un club en D1 ACFF la saison prochaine.

Pour les déçus de la dernière journée, le tirage au sort du tour final aura lieu ce lundi. Il concerne donc Verviers et Ganshoren, mais aussi Flénu (le CS Brainois ne peut pas disputer ce tour final, n'ayant pas demandé sa licence pour la D1 Amateurs).


En bas de tableau, les trois descendants sont également connus : il s'agit de Tournai (qui sera en P1 la saison prochaine suite à la faillite), Raeren-Eynatten (qui a décidé de repartir au niveau provincial) et Tilff.

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