24 minutes avant de reprendre la rencontre : Nicolas Laforge violemment pris à partie

Scott Crabbé, journaliste football
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24 minutes avant de reprendre la rencontre : Nicolas Laforge violemment pris à partie
Photo: © photonews

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À Westerlo, la frustration après la défaite contre l'Antwerp ne s'est pas limitée au carton rouge d'Emin Bayram. Ce qui s'est passé à la mi-temps pourrait également avoir de lourdes conséquences.

Westerlo s'estime lésé après la défaite 2-4 contre l'Antwerp. Après dix minutes de jeu, Emin Bayram a dû quitter le terrain, exclu. Le tout à la suite d'une intervention de la VAR jugée discutable.

Le défenseur turc a effleuré Janssen avant de voir le Néerlandais s'écrouler avec beaucoup de bonne volonté plutôt que de jouer le coup en profondeur. Bayram avait d'abord reçu un carton jaune mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Le VAR est intervenu et a envoyé Nicolas Laforge consulter l'écran.

Le ton monte dans les couloirs du Kuipje

L'arbitre est revenu sur sa décision et a finalement sorti le rouge pour le défenseur turc. Vincent Janssen a estimé qu'il s'agissait d'une exclusion claire et justifiée, mais du côté de Westerlo, personne n'était de cet avis. Un sentiment exprimé avec force à la mi-temps.

Selon Sporza, plusieurs membres de la direction de Westerlo, dont le vice-président Hasan Cetinkaya, auraient 'violemment pris à partie' Nicolas Laforge. Ce dernier a même bien réfléchi avant de donner le coup d'envoi de la seconde mi-temps. 24 minutes après le début de la pause, le match a finalement pu reprendre.


À l'issue de la rencontre, Issame Charaï s'est pourtant montré plus mesuré le concernant : "Beaucoup de gens ont trouvé la décision injuste, et il y a eu beaucoup de discussions animées sous le coup de l'émotion. Mais pour moi, l'arbitre a pris la bonne décision. C'est la VAR qui est en cause". Reste que l'épisode ne restera sans doute pas sans suite.

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