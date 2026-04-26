"Quand ils se mettent à jouer..." : Rik De Mil a choisi son camp dans la course au titre

La Gantoise n'a certainement pas livré un mauvais match contre le Club de Bruges, mais s'est tout de même inclinée 0-2. Rik De Mil s'est montré catégorique en conférence de presse.

Ancien entraîneur du Club de Bruges, Rik De Mil recroise toujours ses anciennes couleurs avec un plaisir non dissimulé. Mais sur le terrain, il repart rarement avec le sourire. Cette après-midi, son équipe a encore subi la loi des Blauw en Zwart.

"Il y a une différence de qualité entre les deux équipes. Les vingt premières minutes ont été très difficiles. Il faut alors survivre à la tempête, mais nous ne l'avons pas fait avec ce but encaissé si rapidement", a lancé le coach des Buffalos pour ouvrir sa conférence de presse.

La Gantoise a essayé

"Cela rend tout de suite la tâche plus difficile, mais nous avons tout fait pour revenir dans le match. Nos garçons ont tout donné et ont pris des risques. Si tout avait tourné en notre faveur, il y avait peut-être plus à aller chercher", poursuit-il.

Son constat est clair : "Tout bien considéré, c'est une victoire méritée pour le Club de Bruges sur l'ensemble du match. Quand ils se mettent à jouer, leur qualité est supérieure à la nôtre, il faut être honnête".

Rik De Mil constate les dégâts

La Gantoise finit cette première moitié de Playoffs sans la moindre victoire, et sans but marqué lors des trois dernières rencontres. Les deux dernières ont été particulièrement difficiles sur le plan offensif, mais il faut dire que l'opposition était de taille.



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"Le peu d'occasions ces derniers matches? L'Union et le Club de Bruges sont les meilleures équipes du pays". Et après avoir défié les deux candidats au titre en l'espace de quatre jours, qui a fait la plus forte impression ? Vu les deux matchs, la réponse de Rik De Mil ne surprendra personne : "Avec ce qu'ils ont sur le terrain, le Club de Bruges doit être champion. Et s'ils jouent comme ça, ils le seront".

Le Club a pourtant eu chaud lorsque Kadri a envoyé sa frappe sur la latte au lieu d'égaliser. Mais les Blauw en Zwart semblent vouloir remettre les choses au point après la défaite d'il y a une semaine au Parc Duden. De quoi nous promettre une suite de Playoffs palpitante.