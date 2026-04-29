🎥 Jamais il n'avait connu ça en Belgique : quand les supporters de Fenerbahce arrêtent Tedesco à ses adieux

Licencié par Fenerbahce, Domenico Tedesco s'est rendu pour la dernière fois au centre d'entraînement aujourd'hui. Un petit comité d'accueil l'y attendait.

Un peu plus d'un an après son C4 envoyé par Vincent Mannert, Domenico Tedesco a à nouveau pris la porte. C'est la défaite 3-0 sur le terrain du Galatasaray qui précipité son éviction de Fenerbahce, alors qu'il parlait encore prolongation avec la direction peu de temps auparavant.

Mais, sans doute encore un peu plus que la Pro League, le championnat turc a la dégaine facile. Et à Istanbul, une défaite contre le grand rival pèse très lourd. Après sa première réaction publique, Tedesco était attendu au complexe d'entraînement ce matin.

Domenico Tedesco ému

Il y a salué les joueurs une dernière fois et repris ses affaies. Mais contrairement à l'indifférence témoignée par la fédération et les supporters belges à son départ attendu de longue date des Diables Rouges, sa dernière venue a été animée.

Fanatisme oblige, un comité d'accueil riche d'une cinquantaine de supporters l'attendait devant les grilles du complexe, panneaux à la main à sa gloire. Le convoi était même accompagné d'une dizaine de représentants des forces de l'ordre. Un autre monde par rapport au football belge.

#SONDAKİKA | Domenico Tedesco, futbolcularla vedalaşmak için son kez Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne geldi. pic.twitter.com/VADxu926LE



— Tek Yol FENER (@TekYolFener) April 29, 2026

Il faut dire que malgré son licenciement, l'entraîneur allemand s'en va en ayant réalisé de bonnes choses et en ayant fédéré autour de lui. Il quitte le Fenerbahce avec une moyenne de deux points récoltés par match, la plus haute de sa carrière d'entraîneur. Sa relation avec les supporters était intense, alimentée par quelques célébrations enflammées, dont celle à l'issue de la victoire contre Galatasaray en Supercoupe. Il a même pris la peine de s'arrêter une dernière fois pour leur parler et prendre quelques selfies.