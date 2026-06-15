Transfert surprise : l'Union se renforce chez un club de Pro League

Scott Crabbé, journaliste football
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Transfert surprise : l'Union se renforce chez un club de Pro League
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L'Union Saint-Gilloise a officialisé ce soir son quatrième transfert de l'été. Mais pas forcément celui que l'on attendait.

Le début de mercato est du genre agité à l'Union. La direction a déjà bouclé trois arrivées. En défense, Nohim Chibani et Nikki Havenaar sont arrivés, avec notamment pour mission de faire oublier un certain Christian Burgess, en partance pour La Gantoise. D'autant que d'autres départs devraient survenir dans l'arrière-garde. Dans le milieu, les Unionistes ont acté la venue d'Ondrej Kricfalusi pour ratisser devant la défense. 

Le secteur offensif commence désormais à son tour à se compléter. Alors que le milieu offensif roumain Darius Olaru en est au stade de la visite medicale, c'est une autre officialisation, plus inattendue, qui est venue animer la soirée au Parc Duden.

À quelques minutes du début du match des Diables Rouges, le club a en effet annoncé la venue d'Ilan Hurtevent, un ailier droit de 21 ans provenant de Courtrai. Le joueur a disputé ses premières minutes en D1B avec les Kerels cette saison, après avoir été envoyé s'aguerrir à Knokke, en D1 Amateurs. Il sort d'un exercice à 4 buts et 3 assists en Challenger Pro League. 

Ilan Hurtevent va découvrir la D1A, mais pas là où on l'attendait 

Le nouveau renfort de l'Union a frappé ses premiers ballons du côté à quelques pas de la frontière française, du côté de l'AS Baisieux. Il a ensuite poursuivi son écolage à Mons, puis à l'Excel Mouscron, où Courtrai a été le dénicher en 2022. 


"Je suis très heureux de cette nouvelle étape dans ma carrière", s'enthousiasme le jeune attaquant. J'ai hâte d'apporter ma contribution à l'équipe et de faire partie de l'un des meilleurs clubs de Belgique".

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