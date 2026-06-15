Anderlecht prolonge un jeune gardien proche de ses débuts professionnels

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Anderlecht prolonge un jeune gardien proche de ses débuts professionnels

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Avec l'abolition du quota pour les équipes U23 en Challenger Pro League, le Sporting d'Anderlecht doit également veiller à ce que sa deuxième équipe assure son maintien dans le monde professionnel. Le poste de gardien de but, en tout cas, semble plus que bien fourni.

Période cruciale pour le Sporting d'Anderlecht, qui doit à la fois constituer un noyau A capable de jouer les premiers rôles en Jupiler Pro League sous les ordres d'un entraîneur dont le nom reste encore à définir, ainsi qu'un autre effectif professionnel pouvant se sauver en Challenger Pro League malgré l'abolition du quota pour les équipes U23.

Quatorzième la saison dernière, le RSCA Futures construit aussi son effectif pour le prochain exercice et vient d'annoncer la prolongation du contrat de Lander Gijsbers, qui a oscillé entre deuxième et troisième gardien en Challenger Pro League cette saison et qui cherche encore à faire ses débuts chez les professionnels.

Arrivé de Louvain, où il était affilié depuis 2015 et ses neuf ans, l'été dernier, le portier, qui a soufflé sa vingtième bougie au mois de janvier, a eu l'occasion d'évoluer dans le plus haut niveau amateur avec la réserve louvaniste, mais n'a encore jamais reçu sa chance au plus haut niveau.

Quel gardien titulaire au RSCA Futures la saison prochaine ?

Cela pourrait être le cas la saison prochaine, dans la deuxième équipe d'Anderlecht, bien que Lander Gijsbers entrera en concurrence avec Mattis Seghers, portier titulaire des U17 qui viennent d'atteindre la finale du championnat d'Europe et qui a disputé les trois derniers matchs de la saison dernière en Challenger Pro League en remplacement de Michiel Haentjens, qui est aussi sous contrat jusqu'au 30 juin 2027.

Une forte concurrence, donc, chez les jeunes portiers du Sporting d'Anderlecht, tandis que le poste reste incertain dans le noyau A. Colin Coosemans reste parfois décrié, tandis que Justin Heekeren n'a pas su saisir sa chance et que Joachim Imbrechts, troisième gardien, n'a pas encore reçu la sienne.

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