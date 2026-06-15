🎥 Revivez la fête des supporters belges à Seattle !

Florent Malice
Florent Malice depuis Seattle
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🎥 Revivez la fête des supporters belges à Seattle !
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Walfoot était au coeur de la fête des supporters à Seattle dans les heures qui ont précédé Belgique-Egypte. Revivez l'ambiance de feu qui y régnait !

Huit heures du matin, c'est tôt pour boire une Stella Artois à 10 dollars et manger un hot dog, mais c'est bien l'heure à laquelle les festivités ont commencé au Victory Hall, rebaptisé aujourd'hui "House of the Devils", où les supporters des Diables Rouges avaient pris leurs quartiers.

Heureux hasard du calendrier, cet horaire correspondait aussi au coup d'envoi d'Espagne-Cap Vert, et les supporters mal réveillés pouvaient donc voir la Roja se casser les dents sur la défense adverse. Mais l'ambiance montait progressivement avec de plus en plus de chants.

Si le morceau d'Amadou Onana, "We Are Belgium", a eu son petit succès, il faut bien constater que c'est encore et toujours "On met la patate", le titre sorti par Average Rob en 2024, qui lance vraiment les premiers chants.

Puis, un peu avant 10h, le cortège s'est mis en marche vers le Seattle Stadium situé à deux rues de là - dix minutes de marche, un véritable privilège quand on sait à quel point certains stades de cette Coupe du Monde 2026 sont inaccessibles à pied. 

Au stade, l'ambiance est un peu plus feutrée et, surtout, semble pencher en faveur de supporters égyptiens venus en nombre et très bruyants. Mais il ne tient qu'à nos Diables de changer ça...

Lire aussi… LIVE : La Belgique est menée et manque cruellement d'inspiration (0-1)

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