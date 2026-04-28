2 points par match, un bilan insuffisant pour Domenico Tedesco : "On discutait d'une prolongation il y a peu"

Démis de ses fonctions ce lundi soir, Domenico Tedesco dit ne pas comprendre la décision du Fenerbahçe, qui assurait encore il y a peu vouloir construire sur le long terme. L'ancien sélectionneur des Diables présentait tout de même une moyenne de 2 points par match en 45 rencontres.

Nommé entraîneur du Fenerbahçe au mois de septembre 2025, Domenico Tedesco a été démis de ses fonctions, ce lundi, après une lourde défaite 3-0 dans le derby d'Istanbul face à Galatasaray.

Une défaite qui compromet, voire qui anéantit complètement les rêves de titre du Fener, désormais relégué à sept points de son rival, et éliminé de l'Europa League par Nottingham Forest ainsi que de la Coupe de Turquie, dès les 1/8es de finale, par Konyaspor.

Dans un premier entretien livré à l'agence de presse allemande dpa, Domenico Tedesco se dit cependant surpris de la décision du Fenerbahçe. "Nous nous séparons après la deuxième défaite en championnat de la saison, alors que nous discutions d'une prolongation de contrat il y a peu", regrette l'ancien sélectionneur des Diables Rouges.

Domenico Tedesco ne comprend pas son licenciement du Fenerbahçe

Il faut dire que Domenico Tedesco avait bien débuté son aventure en Turquie, prenant même brièvement la tête du championnat en début de saison, avant de craquer. "Cela montre une nouvelle fois à quel point les choses vont vite dans le football d'aujourd'hui. Quand je suis arrivé, l'objectif était de construire de manière durable. Nous voulions aborder les choses différemment de ce qui avait été fait par le passé."



Cela n'a pas été le cas pour Tedesco, viré malgré une moyenne de 2 points par match en 45 rencontres. 26 victoires, 12 partages et 7 défaites, dont deux seulement en Super Lig. Un bilan honorable, mais trop juste pour remporter le championnat, ce qui a valu la tête du germano-italien de 40 ans.