L'arbitre peut aller jusqu'à sortir la carte rouge : une nouvelle règle forte en application au Mondial

Lors de la prochaine Coupe du monde, une nouvelle règle entrera en vigueur et pourrait changer en profondeur le comportement de certains joueurs. Les instances mondiales du football, la FIFA et l'IFAB, veulent sanctionner plus sévèrement le fait de se couvrir la bouche.

Dans certains cas, cela peut même valoir un carton rouge. La mesure a rapidement été surnommée la “règle Prestianni”, en référence à la polémique née du match de Ligue des Champions entre Benfica et le Real Madrid. Lors de cette rencontre, Vinícius Júnior avait accusé Gianluca Prestianni d'avoir tenu des propos racistes, l'Argentin avait pour cela agi en se couvrant la bouche.

Un geste de plus en plus fréquent pour éviter de pouvoir lire sur les lèvres. Résultat : impossible d'établir avec certitude ce qui avait été dit. Le joueur avait d'abord nié les accusations, avant d'admettre par la suite que des propos insultants avaient bien été tenus, tout en affirmant qu'il ne s'agissait pas d'injures racistes.

La FIFA réagit

L'affaire a débouché sur une sanction disciplinaire : Prestianni a finalement écopé d'une suspension de six matches, dont trois avec sursis, pour comportement potentiellement discriminatoire. Un épisode qui a relancé le débat sur la communication sur le terrain.

La FIFA et l'IFAB veulent éviter que des joueurs ne se réfugient derrière des moments de communication impossibles à vérifier. Le raisonnement est clair : quand on n'a rien à cacher, on n'a pas besoin de se couvrir la bouche. Les arbitres devront toutefois juger au cas par cas si un carton rouge est justifié, en tenant compte du contexte de l'action.

Pas encore d'application dans les compétitions européennes

La règle ne sera introduite que pour la Coupe du monde et ne s'applique pas encore aux championnats nationaux ni aux tournois européens. Elle pourrait toutefois constituer un premier pas vers une application plus large dans le football professionnel.





Une deuxième mesure a également été évoquée : les joueurs qui quittent le terrain pendant un match en signe de protestation pourraient désormais aussi être sanctionnés d'un rouge. Cette décision fait suite à un incident très commenté lors de la Coupe d'Afrique des Nations, où des joueurs du Sénégal avaient temporairement quitté la pelouse pour marquer leur mécontentement après une décision arbitrale.

Une chose est sûre : la Coupe du monde s'annonce comme un possible tournant, pas seulement sur le plan sportif, mais aussi sur le plan réglementaire, avec un contrôle plus strict que jamais des comportements et de la communication.