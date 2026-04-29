Un grand talent belge déçoit après son départ de Pro League : "Il n'amène pas autant qu'espéré"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Un grand talent belge déçoit après son départ de Pro League : "Il n'amène pas autant qu'espéré"
Photo: © photonews
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La première expérience de Luca Oyen à l'étranger, qui devait enfin lui permettre de prendre son envol, ne se passe pas comme prévu.

Dès son plus jeune âge, Luca Oyen (22 ans) était considéré comme l'un des plus grands talents du football belge. Dribbleur créatif et porté vers l'avant, on lui prédisait le même type d'avenir qu'à un Konstantinos Karetsas et on l'attendait chez les Diables Rouges assez rapidement après ses débuts professionnels.

Malheureusement, Oyen a été stoppé dans son élan par de graves blessures. Le jeune genkois s'est en effet rompu les ligaments croisés d'une jambe en 2022, puis de l'autre en 2024, manquant près d'un an de compétition à chaque fois.

Luca Oyen ne convainc pas à Heerenveen

De quoi le faucher dans son ascension : Luca Oyen a disputé 83 matchs pour le KRC Genk pour 3 buts et 7 passes décisives, mais n'a jamais vraiment atteint le niveau espéré ni été un titulaire indiscutable entre ses blessures. Cette saison, après son retour de blessure, il évoluait avec le Jong Genk.

Résultat : cet hiver, il a pu quitter le Racing Genk libre et gratuit, et s'est engagé au SC Heerenveen, en Eredivisie. L'occasion pour lui de se libérer de la pression qui l'accompagne depuis son jeune âge et de s'épanouir dans un championnat plus ouvert.


Malheureusement, ça ne se passe pas comme prévu. "Il n'amène pas ce que j'espérais. Je pense qu'il n'a pas le rythme", regrette l'ancien joueur de Heerenveen Geert Arend Roorda dans Oproep Abe à son sujet. "Oyen n'a que peu de temps de jeu et doit donc faire comme il peut avec le peu de temps qu'il reçoit, mais il amène moins que ce que je pensais, c'est certain". 

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