De la provinciale à 16 ans à la D1A dès la saison prochaine ?

Le parcours de Milan De Schutter a tout d'une trajectoire folle. Le gardien de 22 ans, actuellement en test au SK Beveren, se retrouve soudainement aux portes du football professionnel. Et ce, sans jamais être passé par le centre de formation d'un grand club.

Milan De Schutter a entamé son parcours loin des projecteurs du football professionnel. À seize ans, il gardait déjà les cages du KVV Voselaar en première provinciale. Une étape exceptionnelle pour un gardien de cet âge, mais aussi une première preuve de sa maturité et de son talent.

Là où beaucoup de jeunes portiers restent longtemps dans l’ombre, Milan De Schutter a fait le choix du temps de jeu. Et ce choix s’est révélé payant. Il s’est développé en enchaînant les matchs, en commettant des erreurs et surtout en progressant.

L’éclosion à Hoogstraten

Sa véritable éclosion est intervenue cette saison à Hoogstraten VV en D1 Amateur. Il s’y est imposé comme un titulaire indiscutable entre les perches. Et ce, dans une compétition souvent sous-estimée, mais au niveau particulièrement relevé.

"J’ai réussi à gagner ma place dans les buts", a-t-il lui-même confié. Une déclaration loin d’être anodine. Pour un gardien, la régularité est essentielle, et c’est précisément dans ce domaine que De Schutter s’est distingué.

Du haut de son mètre 94, il possède le profil physique idéal. Grand, athlétique et explosif : des qualités devenues presque indispensables pour un gardien moderne.





Mais il ne se résume pas à son gabarit. Ses réflexes, son placement et sa détente font de lui un portier complet. Il allie envergure et rapidité, ce qui se remarque notamment dans les face-à-face et sur les ballons aériens.

Sa mentalité ressort également. C’est un travailleur, quelqu’un qui trace sa route grâce à la discipline et à l’engagement. Rien d’étonnant dès lors à ce qu’un club comme le SK Beveren lui offre l’opportunité de faire ses preuves. Pour De Schutter, c’est une occasion unique de se mettre en lumière.

Une période de test au SK Beveren

De Schutter dispose actuellement de trois semaines pour convaincre à Beveren, qui se prépare à une saison dans l’élite. Durant cette période d’essai, il a déjà disputé un match amical face au Lierse, un premier vrai test.

Car même s’il est moins "poli" que certains gardiens issus des grandes académies, il apporte autre chose : de la faim, de l’expérience et de la maturité. Un profil qui pourrait séduire plusieurs clubs.

Peut-il franchir le cap vers la D1A ?

C’est toute la question. L’écart entre la D1 Amateur et la D1A est conséquent, surtout pour un gardien. Le rythme est plus élevé, la pression plus forte et la moindre erreur se paie cash.

Cependant, plusieurs signaux laissent penser qu'il peut relever ce défi. Il a déjà prouvé cette saison sa capacité à s’adapter rapidement à un niveau supérieur. De plus, il possède les qualités physiques et mentales nécessaires pour continuer à progresser.

Si Beveren décide de le recruter, cela s’inscrira sans doute dans un plan de développement clair. Mais il ne faut pas le sous-estimer : les gardiens avec son profil peuvent vite éclore, surtout lorsqu’ils bénéficient de confiance.