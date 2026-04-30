Mikel Arteta indigné par l'arbitrage d'Atlético - Arsenal : "C'est tout simplement contraire au règlement"

Mikel Arteta est sorti frustré de la demi-finale aller de Ligue des Champions disputée à l'Atlético de Madrid, ce mercredi soir. L'entraîneur d'Arsenal assure ne plus comprendre la logique des décisions arbitrales.

Pas pour les mêmes raisons que PSG - Bayern, la demi-finale aller de Ligue des Champions entre l’Atlético de Madrid et Arsenal a aussi fait grand bruit, ce mercredi soir. Mais ici, c’est principalement l’arbitrage qui demeure au centre des discussions.

Les deux équipes se sont en effet quittées sur un score de parité (1-1), et ont toutes les deux marqué sur penalty. "On pouvait accorder celui pour Arsenal, même si c'est une erreur et que Hancko est un peu maladroit. Mais cette faute de main de Ben White ? Que devait-il faire ? Il tombait, où devait-il mettre son bras ?", s’est indigné Jamie Carragher sur le plateau de CBS.

"Nous sommes en train de regarder une demi-finale de Ligue des Champions, et tout se joue sur ce genre de phases. Est-ce vraiment ce que l'on veut ? Cela commence vraiment à m’agacer, ce n’est ni juste ni correct. On se souviendra longtemps de ce match. Pas grâce au football, mais à cause des décisions prises", poursuivait l’ancien international anglais, qui n’est pas connu pour garder sa langue en poche.

Jamie Carragher agacé, Mikel Arteta assure ne plus comprendre l'arbitrage

En fin de rencontre, Hancko s’est à nouveau rendu coupable d’un penalty, pensait-il, en percutant Eberechi Eze. L’arbitre avait d’abord signalé la faute, avant de se raviser après consultation du VAR, et d’annuler le penalty pour Arsenal. "Cette décision est tout simplement contraire au règlement", s’est exclamé Mikel Arteta, l’entraîneur des Gunners, après la rencontre.

"Je n’y comprends vraiment plus rien, et cela change totalement le cours du match. On parle d’une demi-finale au plus haut niveau, on ne peut tout simplement pas se permettre de telles erreurs. L’arbitre doit regarder cet écran treize fois pour prendre une décision. Treize fois ! N’est-ce pas inacceptable à ce niveau ?", enchaînait l’Espagnol.





Diego Simeone, de son côté, se montrait plus diplomate, même s’il a lui aussi admis que cette rencontre avait pris une tournure étrange. "C’était un match intense, mais trop souvent interrompu. Ce genre de décisions a des conséquences sur tout le jeu", a déclaré l’Argentin, qui devra trouver le plan parfait pour que son équipe s’impose dans la capitale anglaise au match retour.