Noa Lang ne restera pas au Galatasaray, mais son avenir semble tracé : "Il avait été accueilli comme un roi"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Noa Lang ne restera pas au Galatasaray, mais son avenir semble tracé : "Il avait été accueilli comme un roi"
Photo: © photonews

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Pas conservé par Galatasaray, Noa Lang fera son retour au Napoli cet été... pour le plus grand bonheur des supporters, qui croient encore en son potentiel malgré son prêt en Turquie.

L'avenir de Noa Lang semble peu à peu se préciser. L’ailier néerlandais retournera cet été au Napoli, puisque le Galatasaray a décidé de ne pas lever l’option d’achat fixée à 25 millions d’euros.

Cette décision suscite un certain soulagement au sein du club napolitain. Selon La Gazzetta dello Sport, les supporters restent toujours séduits par Noa Lang, malgré son départ temporaire. Son passage en Turquie n’a que peu entamé cette affection.

Les supporters de Naples heureux du retour de Noa Lang

La relation avec l’entraîneur Antonio Conte s’est toutefois révélée être un obstacle majeur. "Lang ne s’est jamais exprimé négativement à propos de Naples et ne souhaitait pas partir en janvier", indique-t-on dans le quotidien italien. "Il entretenait un lien fort avec les supporters et la ville, mais la connexion avec Conte n’a tout simplement jamais fonctionné."

Pour autant, la confiance en ses qualités demeure intacte. "Les supporters de Naples seront heureux de le revoir", écrit la Gazzetta. "Il possède de la classe, de la vitesse et une vraie créativité offensive. Il devra toutefois se battre pour sa place, notamment avec Alisson Santos."

Conte va-t-il modifier son système pour Noa Lang ?

Fait notable : juste avant son départ, Noa Lang occupait encore un rôle important dans l’équipe. "Lorsque Conte est passé à un système en 3-4-2-1, il a commencé à vraiment s’illustrer", précise-t-on. "Buts, passes décisives et performances de plus en plus convaincantes en faisaient alors l’un des joueurs clés."

Son choix de départ en prêt était surtout motivé par la recherche de temps de jeu. "En janvier, il voulait jouer davantage et sécuriser ses chances de participer à la Coupe du monde avec les Pays-Bas. Il a également été accueilli comme un roi à Galatasaray", souligne le quotidien.

L’aventure stambouliote n’a toutefois pas été une réussite. Avec seulement deux buts en seize rencontres, Lang n’a pas su convaincre. Une performance insuffisante qui a poussé Galatasaray à renoncer à l’option d’achat, rendant ainsi un retour à Naples désormais inévitable.

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