Pas conservé, Noa Lang, qui se voyait atteindre les sommets, va devoir à nouveau se relancer cet été

Prêté au mois de janvier, Noa Lang n'obtient pas beaucoup plus de temps de jeu à Galatasaray qu'au Napoli. L'ailier néerlandais ne sera pas conservé par le club turc et reviendra en Italie pendant l'été.

En signant à Naples à l’été 2025, Noa Lang espérait pouvoir surfer sur le bon élan que le Club de Bruges et le PSV Eindhoven avaient donné à sa carrière, après des débuts plus contrastés sous les couleurs de l’Ajax.

Mais cela n’a pas été le cas pour l’ailier néerlandais, qui n’a joué que 35 % des minutes possibles lors du premier tour, pour un but et deux assists en championnat, avant d’être prêté au Galatasaray au mois de janvier.

Le futur champion de Turquie, qui a distancé le Fenerbahçe d’un Domenico Tedesco désormais viré, avait inclus une option d’achat dans le prêt de l’international aux quinze sélections. Elle ne sera toutefois pas levée, selon les informations de la Gazzetta dello Sport.

Noa Lang ne sera pas conservé par Galatasaray

En effet, Galatasaray ne serait pas convaincu par les prestations de Noa Lang, qui n’a pas encore inscrit le moindre but et qui a délivré deux passes décisives en dix apparitions, comptabilisant moins de 50 % de temps de jeu, et aurait décidé de ne pas compter sur lui la saison prochaine.

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Un sérieux revers pour celui qui quittait le Club de Bruges en 2023 avec la certitude de finir un jour au sommet du football européen. À 26 ans, force est de constater que Noa Lang peine à franchir les derniers paliers, et que, sous contrat jusqu’au 30 juin 2030, il va devoir trouver une nouvelle solution dans le but de se relancer cet été.