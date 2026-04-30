Un Diable Rouge fait partie des nommés pour le trophée UNFP du meilleur gardien de Ligue 1 de la saison

L'UNFP a dévoilé ce jeudi les cinq joueurs en lice pour remporter le trophée UNFP du meilleur gardien de Ligue 1. Le Belge Mike Penders figure parmi les nommés.

Dominik Greif (OL), Hervé Koffi (Angers), Mike Penders (Strasbourg), Robin Risser (RC Lens) et Brice Samba (Stade Rennais) sont les joueurs nommés pour remporter le trophée de meilleur gardien de la saison 2025/2026 en Ligue 1.

À noter que Matvey Safonov ne figure pas dans la liste car il n'a pas disputé assez de rencontres dans le championnat français. Le grand gagnant, qui sera annoncé le 11 mai lors d'une cérémonie, succédera à Lucas Chevalier.

Au sol comme dans les airs...

🫷Ils imposent leur loi🫸



Les nommés pour le Trophée UNFP du Meilleur Gardien de @Ligue1 sont:



D. GREIF

H. KOFFI

M. PENDERS

R. RISSER

B. SAMBA#TropheesUNFP pic.twitter.com/KfpFrWXRKI — UNFP (@UNFP) April 30, 2026

Mike Penders, une saison réussie

Concentrons-nous sur notre compatriote Mike Penders. Pour sa première saison en Ligue 1, le Belge a clairement été au niveau attendu. Jusqu'à présent, il a pris part à 29 matchs de championnat et a gardé son but inviolé à huit reprises.

La saison prochaine, Mike Penders pourrait être le gardien numéro un de Chelsea. Reste à voir si les rumeurs se confirment. Mais une chose est sûre, ces rumeurs en disent long sur la bonne saison qu'il est en train de réaliser.





Le Diable Rouge est actuellement prêté par les Blues (club partenaire de Strasbourg) jusqu'en fin de saison. L'été dernier, Mike Penders avait définitivement rejoint Chelsea en provenance du KRC Genk. Il a même déjà un trophée à son actif avec le club anglais : la Coupe du monde des clubs.