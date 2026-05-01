La flamme brûle toujours au Standard : "Je sens mes joueurs plus galvanisés que paralysés"

Vincent Euvrard prépare le Standard au déplacement de dimanche à l'Antwerp. Il ne veut plus voir son équipe commettre les mêmes erreurs qu'à Sclessin.

Le Standard fait partie des équipes qui ont contribué au renouveau (très tardif) de l'Antwerp : le Great Old reste sur trois victoires de rang et pourrait même réaliser sa meilleure série de la saison en cas de victoire dimanche.

"Je ne sais pas si c'est nous qui les avons relancés à l'aller, parce qu'ils avaient gagné un match avant nous (Louvain) et en ont gagné un autre après (Westerlo)", tempère Vincent Euvrard en conférence de presse, cité par La Dernière Heure.

Lors du match à Sclessin, les Anversois avaient tenu le 0-0 jusqu'à la pause avant de frapper dès la reprise en contre via Christopher Scott, puis de doubler la mise via le même homme dans la dernière demi-heure. Le penalty de Casper Nielsen avait permis au Standard de relancer le suspense mais pas de revenir à hauteur.

Le Standard a une revanche à prendre

"Avant le match aller, on m'avait parlé d'un adversaire potentiellement en roue libre et j'avais bien dit que je n'étais pas d'accord. Ils ont encore des gars qui ont été champions de Belgique, hein ", rappelle Euvrard.

Reste que le Standard est toujours en course pour la première place. C'est que Genk reste sur deux partages contre les Rouches et Charleroi, gardant trois points d'avance sur les Liégeois. Lors de la huitième journée, ils devront se déplacer à Sclessin.



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Mais Vincent Euvrard ne pense pas encore aussi loin et calme les choses : "Je sens mes joueurs plus galvanisés que paralysés par les échéances qui s'enchaînent. L'énergie était bonne, cette semaine à l'entraînement. On sait ce qu'on a bien fait et ce qu'on doit améliorer".