Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/05: Scherpen

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Scherpen

L'Union sera-t-elle coopérative ? Un demi-finaliste européen pense à Kjell Scherpen

Kjell Scherpen pourrait finir sa première saison à l'Union Saint-Gilloise sur un titre de champion de Belgique. Avant un transfert à l'étranger ? (Lire la suite)