L'Union sera-t-elle coopérative ? Un demi-finaliste européen pense à Kjell Scherpen

Scott Crabbé, journaliste football
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L'Union sera-t-elle coopérative ? Un demi-finaliste européen pense à Kjell Scherpen
Photo: © photonews
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Kjell Scherpen pourrait finir sa première saison à l'Union Saint-Gilloise sur un titre de champion de Belgique. Avant un transfert à l'étranger ?

Trois ans après une première apparition dans le championnat belge à Ostende, Kjell Scherpen est revenu en Pro League par la grande porte, en suppléant Anthony Moris, capitaine du champion en titre, parti en Arabie Saoudite.

Malgré les bonnes prestations de Vic Chambaere et quelques pépins physiques, le Néerlandais s'est rapidement imposé comme numéro un de l'Union. Même si quelques frappes anodines repoussées dans l'axe ont coûté des points en première partie de saison, notamment sur la scène européennee, le portier de 2,06 mètres est monté en puissance.

Peu souvent sollicité vu la solidité de la défense saint-gilloise, Scherpen reste alerte pour faire le boulot quand il faut, comme sur ce sauvetage valant son pesant d'or pour sauvegarder la victoire en fin de match contre le Club de Bruges.

Fribourg en embuscade

Ses réflexes sur la ligne et la sérénité apportée à toute l'équipe sur ses sorties aériennes ne sont pas passés inaperçus. Kicker rapporte ainsi que Fribourg songe au gardien de l'Union pour pallier le probable départ de son titulaire Noah Atubolu.


Bourreau de Genk en Europa League mais battu 2-1 par Braga en demi-finale aller, Fribourg a d'autres pistes en vue. Trois gardiens allemands sont également évoqués : Mio Backhaus (Werder Brême) et Dennis Seimen (actuellement prêté par Stuttgart à Paderborn), ainsi que Nahuel Noll (prêté par Hoffenheim à Hanovre). Acheté deux millions par l'Union, Kjell Scherpen est lié au Parc Duden jusqu'en juin 2028.

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