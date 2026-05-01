Devenu Diable Rouge sous Rudi Garcia, un binational décide finalement de changer de sélection !

Voilà qui ne fera sourire ni Rudi Garcia ni Vincent Mannaert. Jorthy Mokio, devenu Diable Rouge en 2025, aurait décidé de changer de sélection nationale et de représenter la République Démocratique du Congo.

C'est une nouvelle qui va faire l'effet d'un coup de tonnerre à l'Union Belge : selon les informations exclusives de Sacha Tavolieri, journaliste sportif belge, Jorthy Mokio (18 ans) aurait décidé... de changer de sélection nationale et de représenter la République Démocratique du Congo.

Sélectionné début 2025 pour la première de Rudi Garcia à la tête de la Belgique, Jorthy Mokio avait à l'époque fait ses débuts sous le maillot national contre l'Ukraine, à Murcie. Il était monté au jeu en fin de rencontre, puis resté sur le banc tout le match retour à Genk.

Jorthy Mokio aurait choisi la RDC

Depuis, Mokio a continué sa progression à l'Ajax Amsterdam : cette saison, il compte 32 matchs avec l'équipe A, principalement au poste de milieu défensif. Un poste où la concurrence est rude en équipe nationale, ce qui l'a tenu écarté du groupe des Diables Rouges : Mokio n'a été appelé que par Gill Swerts, pour les U21.

Résultat : ces derniers mois, des rumeurs circulaient comme quoi la République Démocratique du Congo, qui mène une large campagne de séduction des binationaux de divers pays, tenterait entre autres de convaincre l'ancien talent gantois d'opter pour les Léopards. Visiblement avec succès.

Selon Tavolieri, Jorthy Mokio aurait opté pour la RDC, et ce en vue d'une convocation pour la Coupe du Monde 2026. Le Congo s'est qualifié via les barrages intercontinentaux en mars dernier, éliminant la Jamaïque.



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Selon la FIFA, Mokio ne pourra pas représenter la RDC avant 2028

Petit - en réalité, gros - bémol cependant : si on s'en tient aux règlements de la FIFA, précisément au chapitre 9 du "Commentaire sur le règlement régissant l'éligibilité pour jouer en équipe représentative", Jorthy Mokio devra attendre... 2028 pour devenir international congolais.

v) trois années au moins se sont écoulées depuis la dernière fois où il a joué pour son association actuelle au niveau international « A », dans quelque discipline de football que ce soit, lors d’une compétition officielle ou non officielle.

Si Mokio remplit bel et bien les autres conditions (à savoir : avoir moins de 21 ans quand il a joué un match pour la Belgique, en avoir joué moins de 3, et ne pas avoir disputé de phase finale de compétition), il n'a pas été repris depuis un an, et pas trois. Il serait donc éligible en mars 2028.