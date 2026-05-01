Un match pour du beurre plus disputé que prévu : le vainqueur des Playdowns est connu

Zulte Waregem s'est imposé 2-3 sur le terrain du Cercle de Bruges. Le Essevee finira donc les Playdowns à la première place.

Le week-end de Pro League s'ouvrait ce week-end avec un match pour du beurre. Déjà tous deux sauvés, Zulte Waregem et le Cercle de Bruges s'affrontaient au Jan Breydelstadion. Malgré l'absence d'enjeu, les deux entraîneurs ont aligné des formations assez compétitives.

Pourtant, la partie a mis un peu de temps à se débrider. Heureusement pour les spectateurs présents, la première véritable occasion s'est transformée en but en milieu de première mi-temps. Un but tombé à l'avantage du Cercle, aux commandes grâce à Ibrahima Diaby, à la bonne place pour profiter d'un joli travail de Steeve Ngoura. 1-0, c'est également le score au repos.

Zulte Waregem a toutefois poussé et en a été récompensé avec l'égalisation de Jeppe Erenbjerg, auteur de son treizième but de la saison. Les visiteurs ne seront toutefois pas revenus à hauteur très longtemps : huit minutes plus tard, Dante Vanzeir remettait le Cercle aux commandes d'une frappe sous la transversale sur un superbe service de Pieter Gerkens (65e, 2-1).

Zulte renverse la vapeur

Le match était enfin lancé : quelques instants après avoir remis le ballon en jeu, le Essevee revenait à nouveau, grâce à une splendide frappe enroulée de Marley Aké, pas sa première galette du genre cette saison (67e, 2-2).



Le rythme des buts a cependant faibli, la rencontre semblait même se diriger vers le partage. Mais une minute après sa montée dans le moneytime, Joseph Opoku a fait pencher la bascule du côté de Zulte Waregem en rentrant dans le jeu pour trouver le filet opposé (88e, 2-3). Un petit exploit individuel synonyme de victoire finale pour les troupes de Steve Colpaert, désormais assurées de 'remporter' ces Playdowns.