Une deuxième titularisation en carrière contre le Standard ? "C'est un petit gars ambitieux"

Dimanche, l'Antwerp peut enchaîner un 12 sur 12 en battant le Standard. Eran Tuypens aura-t-il à nouveau sa chance dans le onze de départ ?

Après les dernières victoires contre Louvain (2-0), le Standard (1-2) et Westerlo (2-4), l'Antwerp peut signer un quatre à la suite avec la réception des Rouches. Il y a deux semaines, ce sont deux reconversions conclues par Christopher Scott qui avaient glacé Sclessin.

"Sur le plan tactique et en termes de scénarios de jeu, nous pouvons tirer de précieux enseignements de ce match", estime l'entraîneur Joseph Oosting en conférence de presse, cité par Het Nieuwsblad.

Eran Tuypens dans le bon wagon, pas Geoffry Hairemans

En cas de victoire, l'Antwerp pourrait revenir à hauteur de Genk, qui se déplace à Charleroi. Le Bosuil n'a jamais cessé de viser un ticket européen, même quand le top 6 s'éloignait de semaine en semaine. Mais l'ambition n'empêche pas Oosting de lancer des jeunes, en témoigne l'éclosion d'Eran Tuypens.

Après trois montées au jeu, l'arrière gauche de 20 ans était titulaire pour la première fois contre Westerlo. "Il est issu du centre de formation. Je l'ai trouvé à la fois détendu, concentré et plein d'énergie. Eran est un petit gars ambitieux. Il veut faire ses preuves. Je n'ai pas à eu à le pousser pour qu'il se surpasse".

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"Il doit continuer comme ça : atteindre ses objectifs est une chose, confirmer en est une autre", le prévient son entraîneur. On ne devrait en revanche pas revoir Geoffry Hairemans : "Il est apte, mais pour moi, il y a une différence entre être en forme pour l'entraînement et l'être pour un match".