"Pas besoin d'une autorisation de Washington" : l'Iran défie Donald Trump pour la Coupe du Monde !

Scott Crabbé, journaliste football
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"Pas besoin d'une autorisation de Washington" : l'Iran défie Donald Trump pour la Coupe du Monde !
Photo: © photonews
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L'Iran participera-t-il à la Coupe du monde ? C'est une question à laquelle la réponse continue à changer de jour en jour. La fédération iranienne s'en prend désormais vivement à la FIFA et au président américain Donald Trump.

En raison de la guerre au Moyen-Orient, la participation de l'Iran à la Coupe du Monde sur le continent américain reste incertaine. Mais le président de la FIFA, Gianni Infantino, semble sûr de lui : la Team Melli participera bel et bien.

Mais la question demeure de savoir si les Iraniens seront bien autorisés à entrer aux États-Unis, où ils devraient normalement disputer leurs matches. Mehdi Taj, le président de la Fédération iranienne de football, pose désormais ses propres conditions à la participation.

L'Iran veut des garanties de la FIFA

Il réclame ainsi à la FIFA des garanties quant à la neutralité politique et à la sécurité des Iraniens. "Je n'ai jamais vu la FIFA aussi faible", déplore-t-il, mettant en cause les relations des hautes sphères du football mondial avec la politique internationale.

"Au lieu d'agir contre les insultes et les humiliations à l'égard de l'Iran, la FIFA se laisse intimider par la politique et se contente de simples condamnations verbales", poursuit-il, affirmant ne pas avoir peur de Donald Trump et des États-Unis.


"L'Iran s'est qualifié sur le terrain et ce n'est pas à Trump de décider si nous pouvons participer ou non à la Coupe du Monde. Pour cela, l'Iran n'a pas besoin d'une autorisation de Washington", conclut Taj. Si sa participation se confirme, l'Iran affrontera les Diables Rouges, mais aussi l'Égypte et la Nouvelle-Zélande.

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