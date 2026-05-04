Cela se précise : le successeur d'Olivier Renard devrait être annoncé très prochainement à Anderlecht

Cela se précise : le successeur d'Olivier Renard devrait être annoncé très prochainement à Anderlecht
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Le RSC Anderlecht devrait présenter très prochainement son nouveau directeur technique Antoine Sibierski.

Depuis le départ d’Olivier Renard, plusieurs noms ont circulé à Anderlecht, dont celui de Marc Overmars, actuellement au Royal Antwerp FC. Mais Antoine Sibierski s’est rapidement imposé comme le profil le plus évident.

Ces dernières semaines, Anderlecht et Troyes ont discuté d’une arrivée du Français. Le club troyen voulait toutefois d’abord se concentrer pleinement sur la montée en Ligue 1 avant de faire avancer le dossier.

Troyes a validé son billet pour la Ligue 1 

Samedi, Troyes s’est imposé 4-0 contre Laval, validant ainsi son titre et sa promotion en Ligue 1. Le Français de 51 ans peut donc désormais officiellement rejoindre Anderlecht, même si les supporters mauves n’étaient pas tous convaincus par cette piste.

À lui désormais de prouver, dans les prochaines années, qu’il peut apporter une réelle valeur ajoutée et devenir un digne successeur d’Olivier Renard. Anderlecht veut sortir de la crise et a notamment un besoin urgent de stabilité.


À Troyes, son départ devrait en tout cas laisser un vide. Antoine Sibierski aura pour mission de gérer plusieurs arrivées du côté du Lotto Park. Selon le Nieuwsblad, il pourrait même être présenté dans les prochaines heures.

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