Le Club de Bruges vers le titre avec son troisième gardien ? La visite au Lotto Park a fait des dégâts

Nordin Jackers a quitté le Lotto Park sur une civière. Dani van den Heuvel, qui l'a suppléé entre les perches, sera-t-il amené à terminer la saison ?

L'incident est survenu très tôt dans la rencontre au Lotto Park. Jackers est sorti loin de son but pour boxer un ballon et a violemment heurté de la tête Moussa Diarra. Le soigneurs brugeois ont tout de suite compris la gravité du choc et ont évacué leur gardien sur civière.

La crainte d'une commotion cérébrale a ensuite été confirmée. Même si le diagnostic parle d'une forme 'légère', la prudence reste de mise. En cas de blessure à la tête, le protocole est très clair, aucun risque ne peut être pris. Il paraît donc presque exclu que Jackers soit déjà de retour contre Saint-Trond le week-end prochain.

Dani van den Heuvel revient dans le parcours

De quoi créer un nouveau casse-tête dans les cages du Club de Bruges. Car Simon Mignolet n'est, lui non plus, pas encore totalement remis de sa blessure. Le gardien expérimenté n'est pas prêt à rejouer. "Je ne l'ai pas vu à l'entraînement depuis trois à quatre semaines. Un gardien doit d'abord retrouver du rythme et arrêter des ballons avant de pouvoir jouer un match", a commenté Ivan Leko en conférence de presse.

Conséquence directe : Dani van den Heuvel a dû monter au jeu de manière assez impromptue hier. Le jeune Néerlandais a eu peu de travail à son entrée, il devrait redevenir le choix numéro un dans l'avenir immédiat.

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Et ce n'est pas la première fois que le troisième gardien se retrouve sous les feux des projecteurs suite aux blessures de Jackers et Mignolet : l'ancien portier de l'équipe réserve de Leeds a déjà disputé 11 matchs cette saison, il était notamment dans les buts brugeois contre Arsenal. Le voici amené à se montrer pour aider le Club à conforter sa première place dans la course au titre.