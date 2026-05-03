Le choc était violent : Anderlecht et le Club de Bruges retiennent leur souffle

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
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Le choc était violent : Anderlecht et le Club de Bruges retiennent leur souffle
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Coup dur pour le Club de Bruges contre Anderlecht. Nordin Jackers a dû quitter le terrain après un choc violent contre Moussa Diarra, après un quart d'heure de jeu.

Le Topper entre Anderlecht et le Club de Bruges a été marqué par un choc impressionnant entre Jackers et Diarra. Sur un ballon dans la surface, le gardien est sorti pour intervenir et a percuté le joueur adverse. Les deux se sont violemment cogné la tête.

Une possible commotion pour Jackers

Le staff médical est intervenu et le match a été interrompu pendant un moment. Jackers n'a pas pu se relever et a été évacué sur civière, sous les applaudissements du Lotto Park. Il a été transporté en ambulance vers l'hôpital pour des examens. Bruges redoute une commotion cérébrale.

La situation a inquiété le Club de Bruges. Simon Mignolet n'est pas remis de sa blessure. Le gardien n'était pas dans le groupe et n'est pas encore prêt à jouer.

C'est le troisième gardien, Dani van den Heuvel, qui est entré en jeu. Pour le jeune Néerlandais, ce n'était pas la première fois cette saison qu'il devait monter au jeu avec Bruges.

Van den Heuvel n'a pas eu grand-chose à faire. Les regards étaient tournés vers Jackers, pris en charge après le choc. Bruges attend des nouvelles rassurantes.

Lire aussi… Le Club de Bruges vers le titre avec son troisième gardien ? La visite au Lotto Park a fait des dégâts

Diarra aussi contraint de sortir

Du côté d'Anderlecht, Moussa Diarra a lui aussi été touché et a dû quitter le terrain. Il a essayé de continuer après le choc, mais n'a pas pu aller plus loin. Il avait été durement touché plus tôt dans le match après un tacle de Joaquin Seys.

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