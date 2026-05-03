Dender a joué avec le feu, mais bat LA RAAL juste avant ses barrages

Dender fait le plein de confiance avant ses barrages de maintien. Malgré l'ouverture du score de Fall pour La Louvière, ils ont renversé le match en dix minutes.

Malgré l’absence d’enjeu dans ces Relegation Play-Offs, FCV Dender EH a prouvé qu'il avait du répondant en s'imposant 2-1 contre RAAL La Louvière. Ce succès permet aux hommes de Yannick Ferrera de faire le plein de confiance avant de jouer leur survie contre Lommel ou le Beerschot.

Le match a mal commencé pour Dender suite à une bourde du portier, qui a permis à Fall d'ouvrir le score à la trentième minute de jeu. Piqué au vif, Dender a intensifié la pression sur coups de pied arrêtés pour faire craquer les Loups.

Plus agressifs, plus présents sur les phases arrêtées, les joueurs de Dender ont inversé la tendance avant la pause. Berte a égalisé et Nsimba a donné l'avantage aux siens sur penalty.

La douche froide de la VAR pour La Louvière

Afriyie a marqué et pensait relancer son équipe, mais le but a été annulé pour hors-jeu après intervention de la VAR. Un coup dur qui a brisé l'élan des Loups pour le reste de la seconde période.

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Le suspense a duré jusqu'aux dernières secondes, De Kerf a été exclu à la 88e minute. Malgré cette supériorité numérique tardive, La Louvière a manqué de précision dans le dernier geste. Dender a remporté le match et se prépare à disputer le match le plus important de sa saison.