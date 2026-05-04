"Il n'a même pas pris une minute pour moi" : un ancien gardien belge charge violemment Rudi Garcia

Glenn Verbauwhede n'a pas la langue dans sa poche. L'ancien gardien s'en est violemment pris aux Diables Rouges et à Rudi Garcia.

Glenn Verbauwhede, ancien gardien passé par le KV Courtrai et le Club de Bruges, a passé un certain temps à Lille en tant que troisième gardien. À l'époque, c'est l'actuel sélectionneur des Diables Rouges, Rudi Garcia, qui venait de reprendre les rênes de l'équipe.

Glenn Verbauwhede connaît Garcia depuis Lille

Cette expérience est la raison pour laquelle Verbauwhede ne regarde plus les matchs de l'équipe nationale. "Je ne les suis pas. Je vais te dire comment ça s’est passé", a-t-il expliqué dans le podcast Arena.

"À l’époque, j'ai eu la chance de devenir troisième gardien au LOSC, quand Rozehnal jouait là-bas. Rudi Garcia était l'entraîneur. Il n'a même pas pris une minute pour moi quand il devait m'évaluer comme troisième gardien."

Pas fan de Garcia

"Il a juste dit non, pas assez, et c'était fini. Tu peux gagner beaucoup d'argent et avoir une copine, mais il reste quelqu'un de désagréable", lâche-t-il, très dur envers sélectionneur.



"Tu fais des efforts, tu t'entraînes, c'est normal qu'un entraîneur prenne le temps de discuter avec toi. Je suis content pour Senne Lammens, qui fait du bon travail et s'est vite adapté. Mais je ne les suis pas."