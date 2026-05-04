"Je n'aurais peut-être pas dû accepter, j'étais cuit, au bout du rouleau" : les confessions de Will Still

Scott Crabbé, journaliste football
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"Je n'aurais peut-être pas dû accepter, j'étais cuit, au bout du rouleau" : les confessions de Will Still
Photo: © photonews
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Depuis son départ de Southampton, Will Still se cherche un nouveau challenge. L'entraîneur belgo-britannique ne ferme aucune porte.

Alors que son frère Edward vient d'être poussé vers la sortie par Watford, Will Still a vécu pareille mésaventure en Championship mais plus tôt dans la saison avec Southampton, suite à la 20e place des Saints au classement (sur 24). Depuis, on l'a notamment connu comme consultant en télévision.

L'ancien entraîneur de Reims et Lens a également été cité sur le banc de Lorient. Reviendra-t-il en Ligue 1 ? "Je n'en ai pas la moindre idée. Je l'espère, ce serait une très belle chose, mais je n'ai pas les clés ou toutes les clés de mon avenir, car ça dépend d'un tas de choses. Je n'ai pas fermé la porte à quoi que ce soit ou qui que ce soit, donc l'avenir nous le dira", répond-t-il au micro de Ligue 1​ +.

Où Will Still va-t-il rebondir ?

L'Angleterre ? Une destination tentante, même si Still n'a pas apprécié tout ce qui a été écrit sur son rapport au football britannique : "Encore une fois, ce mythe comme quoi je veux rentrer en Angleterre a été disproportionné quand j'étais à Reims avec l'affaire Sunderland (dont il avait rencontré la direction NDLR).  Alors oui, il y avait eu un intérêt, mais mon intérêt à moi n'était pas de m'envoler pour l'Angleterre, la preuve, je suis resté en France une année de plus, à Lens". 

"Le fait de rentrer l'année dernière, c'était un choix personnel hors du contexte professionnel, car j'adorais Lens. Mais tant que les gens ne le vivent pas, d'avoir quelqu'un de proche en situation plus que compliquée (sa femme anglaise se bat contre un cancer de la thyroïde depuis plus d'un an NDLR), ils ne peuvent pas comprendre et je l'accepte", poursuit-il.

Des derniers mois très difficiles

L'offre de Southampton est arrivée au bon moment...ou pas : "Mais je suis vraiment rentré en Angleterre pour cette raison-là, et le projet Southampton s'est présenté à moi. En y repensant, je n'aurais peut-être pas dû l'accepter parce que j'étais cuit, au bout du rouleau au niveau émotionnel. Mais bon, si on ne fait pas d'erreur, on n'apprend jamais, donc j'ai appris". 

Retournera-t-il plus naturellement de l'autre côté de la Manche qu'ailleurs ? "Il y aura forcément toujours cette connexion, mais je suis un entraîneur et j'ai envie de travailler dans le meilleur club possible et celui qui me correspond le plus. Si c'est en France, c'est en France, si c'est en Espagne, c'est en Espagne et si c'est ailleurs, c'est ailleurs, mais j'ai beaucoup apprécié de travailler en France".

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