OFFICIEL : un grand club espagnol annonce le départ de son entraîneur en fin de saison

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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OFFICIEL : un grand club espagnol annonce le départ de son entraîneur en fin de saison
Photo: © photonews
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Marcelino ne sera plus l'entraîneur de Villarreal la saison prochaine. Le club espagnol a annoncé la nouvelle dans un communiqué ce lundi après-midi.

Le coach espagnol avait fait son retour au club en novembre 2023 après l'avoir déjà entraîné entre 2013 et 2016. Il s'apprête désormais à quitter le club actuellement troisième de Liga, qui a récemment validé son ticket pour la Ligue des champions la saison prochaine. Pour la deuxième saison consécutive, l'équipe s'est qualifiée pour la plus prestigieuse des compétitions. Une toute première dans l'histoire du club.

Georges Mikautadze et ses coéquipiers ont validé leur billet pour la compétition en écrasant Levante 5-1. Georges Mikautadze (38’, 68’), Alberto Moleiro (62’), Tajon Buchanan (87’) et Nicolas Pépé (90’) ont été les buteurs du côté de Villarreal. Carlos Espi (51’) a inscrit le seul et unique but de Levante.

Marcelino va quitter Villarreal

"Le Villarreal CF et Marcelino García Toral mettront fin à leur collaboration à l’issue de la saison", a déclaré Villarreal dans un communiqué

"Le Villarreal CF tient à remercier publiquement Marcelino et son staff pour leur professionnalisme, leur engagement et leur travail depuis le premier jour, ainsi que pour leur implication quotidienne et leur contribution au développement sportif durant les sept saisons passées à la tête de l’équipe, réparties sur deux périodes (2013 à 2016 et 2023 à 2026)."

Marcelino restera à jamais dans l'histoire de Villarreal : "L’Asturien est devenu l’entraîneur ayant dirigé le plus de matchs dans l’histoire du club, il terminera avec 298 rencontres toutes compétitions confondues et détient également le record de victoires avec 145 succès à ce jour."

"Au cours de son passage sur le banc du 'Sous-marin jaune', Marcelino a réalisé des performances marquantes telles que le retour du Villarreal CF en première division du football espagnol (2013), ainsi que cinq qualifications européennes entre la Ligue des champions et la Ligue Europa – avec une demi-finale atteinte en 2016 –, sans oublier une demi-finale de Coupe du Roi en 2015", a notamment tenu à préciser Villarreal.

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