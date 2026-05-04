De Cat n'est pas le seul : voilà un autre retour qui peut faire du bien au RSC Anderlecht

Le retour de Nathan De Cat était tellement attendu que celui de César Huerta est un peu passé inaperçu. Pourtant, le Mexicain va peut-être amener une fraîcheur bien nécessaire.

Au fil des semaines, on finissait par se demander de quelles options disposait Jérémy Taravel sur le banc anderlechtois : Danylo Sikan est blessé, Coba Da Cosa très largement insuffisant, Ibrahima Kanaté paraît encore un peu court. Seul Adriano Bertaccini était une véritable cartouche en sortie de banc dans ces Playoffs... jusqu'au retour ce dimanche de César Huerta.

Nathan De Cat a eu droit à une ovation du Lotto Park à son entrée à la mi-temps, tandis que César Huerta est rentré plus discrètement alors que le match avait basculé en faveur du Club de Bruges. Pourtant, si De Cat n'a pas raté son entrée, c'est bien le Mexicain qui aurait pu tout changer.

Huerta est largement supérieur à ses concurrents

"Chino" a touché énormément de ballons, est à la base du 1-3 et passe même tout près de faire 2-3, Van den Heuvel devant s'employer. Qui sait à quoi aurait ressemblé la fin de match si sa frappe avait fini au fond ?

Une chose est sûre : au vu du niveau par moments inquiétant des Hazard et Verschaeren mais surtout du manque de solutions de Taravel sur le banc, un César Huerta en forme recevra du temps de jeu. C'est d'ailleurs une énième preuve des mercatos manqués du côté du RSCA pour qu'un joueur revenant à peine de blessure et n'ayant, avant son absence, pas encore vraiment convaincu puisse sembler si clairement meilleur qu'un Coba Da Costa, par exemple.

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Malheureusement pour Huerta, il ne reste que peu de matchs cette saison pour rattraper le temps perdu et, surtout, se tailler une place dans le groupe de Javier Aguirre qui disputera la Coupe du Monde à domicile avec le Mexique. Mais le futur coach des Mauves espérera pouvoir compter sur un "Chino" enfin à 100%...