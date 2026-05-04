L'Union Saint-Gilloise ne décolère pas après sa défaite 2-1 à Saint-Trond. Guillaume Gillet comprend la frustration des joueurs.

Après la victoire pleinement méritée contre le Club de Bruges et les quatre points d'avance qui en découlaient, l'Union semblait se diriger tout droit vers le titre. Mais la panne offensive contre La Gantoise et la défaite de samedi soir à Saint-Trond ont permis aux Blauw en Zwart de s'installer en tête.

Au Stayen, c'est la carte rouge de Kevin Mac Allister qui a plombé l'équipe, contrainte d'évoluer à dix contre onze pendant près d'une heure et demi. Une exclusion vivement contestée. Par le principal intéressé, mais aussi par Christian Burgess, très remonté contre l'arbitrage.

L'Union est-elle en train de payer l'addition ?

Sur le plateau de Complètement Foot, Guillaume Gillet comprend leur mécontentement : "Honnêtement, personnellement, je n’aurais pas donné un carton rouge parce qu’il est quand même un peu décentré, donc ça ne va pas forcément directement vers le but. Il y a le geste pour faire tomber le joueur, mais il n’y a pas non plus de méchanceté qui pourrait mettre en danger l’adversaire. Donc, je trouve ce carton rouge dur pour l’Union".

Wouter Vrancken n'était pas du même avis à l'issue de la rencontre : "Quand tu es habitué depuis le début de la saison à avoir l'arbitrage de ton côté, c'est embêtant quand ça ne fonctionne plus". L'entraîneur trudonnaire était particulièrement remonté après le match aller, où il pensait voir son équipe hériter d'un penalty non sifflé. Et il n'est pas le seul à estimer que l'Union avait les arbitres en poche depuis un certain moment.



Tout cela peut-il jouer indirectement ? "L'Union est peut-être aussi un peu victime de tout ce qui a été dit par les autres équipes, les autres entraîneurs, la presse… Tout le monde y va de son petit commentaire par rapport à Christian Burgess et à Kevin Mac Allister. Est-ce qu’ils ont finalement payé ce prix-là ? C’est une possibilité", estime Gillet.