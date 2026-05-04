Le Club de Bruges va-t-il perdre son homme à tout faire ? Voici ce qui se passe

Hugo Vetlesen joue beaucoup avec le Club de Bruges et continue de progresser. De plus en plus utilisé, le Norvégien prend de l'importance. L'été qui arrive pourrait être un tournant pour la suite de sa carrière.

Ces dernières semaines, Hugo Vetlesen accumule de plus en plus de minutes de jeu. Et le Norvégien s'en réjouit. Cela augmente ses chances de rejoindre la Norvège pour la Coupe du monde qui a lieu dans moins de deux mois.

Mais Vetlesen rêve aussi, forcément, d'un transfert vers un club plus huppé que le Club de Bruges. Il ne vise pas que la Premier League, comme il l'explique dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws.

Objectif : un grand championnat

Son rêve ? "Un championnat du top 5", dit-il. “Je pense que c'est possible. Quand je vois que Maxim De Cuyper, Igor Thiago et d'autres y jouent, ce n'est pas impossible. Jusqu'il n'y a pas si longtemps, je jouais avec ces gars-là, alors pourquoi pas."

Son contrat au Club de Bruges court jusqu'à la mi-2027. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est de trois millions d'euros, même si elle devrait grimper lors de la prochaine mise à jour.

Pas encore de discussions pour prolonger

Pour l'instant, il n'est pas question de discussions contractuelles "Non, mais je suis prêt à écouter", dit-il. "Ce n'est pas à moi, c'est au Club de Bruges de prendre cette décision."



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Il faut dire que le moment est idéal pour Bruges. Ces derniers jours, plusieurs annonces ont été faites, notamment les prolongations de Hans Vanaken et de Brandon Mechele. Le timing pourrait être favorable pour Vetlesen, mais la situation est complexe.

Quel club pour Vetlesen ?

Pour l'instant, il n'y a pas de grosse rumeur de transfert autour du Norvégien et aucun club ne se dégage avec insistance. Quelques noms ont circulé, sans rien de concret : le PAOK, le Slavia Prague et Trabzonspor ont été évoqués.

Vetlesen doit viser le haut du tableau en Bundesliga. Des clubs comme le SC Freiburg ou l'Union Berlin peuvent lui convenir, avec un jeu intense où sa capacité à courir et à marquer peut faire la différence.

La Serie A (par exemple Bologne) peut être une option, même si le rythme y est généralement plus bas. Parmi les alternatives, l'Eredivisie (comme l'AZ Alkmaar), où il pourrait s'exprimer offensivement, ou des championnats financièrement attractifs comme la Süper Lig en Turquie et la Super League en Grèce.