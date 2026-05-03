Beaucoup n'ont simplement pas le niveau : les notes d'Anderlecht après RSCA-Bruges

Florent Malice
Florent Malice depuis le Lotto Park
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Beaucoup n'ont simplement pas le niveau : les notes d'Anderlecht après RSCA-Bruges
Photo: © photonews

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Les Mauves ont offert une contre-performance de plus ce soir contre Bruges, après avoir fait brièvement illusion. Voici les cotes du RSC Anderlecht après le topper.

Coosemans (4,5)

Il a beau avoir sauvé les meubles à quelques reprises, sa relance catastrophique sur le 0-2 arrive au pire moment. Mais quand on revient aussi souvent vers lui, c'est le risque qu'on prend...

Augustinsson (4)

Sa première période était un naufrage prévisible devant Carlos Forbs. Il la termine bien avec quelques centres dangereux, et a paru un peu mieux dans son match en seconde période, mais reste confronté à ses limites dans ce genre de rencontre au sommet. 

Diarra (5,5)

Difficile de le coter vu sa sortie assez rapide mais il a soufflé le chaud et le froid, plein d'envie mais parfois hors-position (et souvent lâché par Augustinsson).

Angély (4,5)

On est tenté d'être magnanime avec le jeune français qui a clairement du football dans les pieds et a le potentiel pour s'imposer un jour à Anderlecht... mais ce jour n'est pas encore arrivé. Un autobut, des erreurs qui auraient pu être fatales face à Tzolis : il n'a pas vécu des débuts faciles.

Camara (5)

Le danger est moins souvent venu de son flanc, et ses vélleités offensives font qu'on le voit bien plus souvent qu'Augustinsson. Mais il reste très brouillon. 

Lire aussi… Le Club de Bruges vers le titre avec son troisième gardien ? La visite au Lotto Park a fait des dégâts

Ilic (5) 

Une bonne montée au jeu dans un contexte compliqué, ce qui n'est pas évident à dire vu que Bruges a marqué deux fois après son entrée au jeu. 

Llansana (2)

Absolument catastrophique. Enric Llansana n'a tout simplement pas le niveau pour des matchs de cette intensité, et ce n'est même pas tellement sa faute : c'est juste une évidence. De Cat retrouvera très vite le onze. 

Kana (6,5) 

Qu'il évolue en défense ou dans l'entrejeu, Marco Kana est l'une des grandes satisfactions du RSCA. Il est calme, propre, tente des passes intéressantes vers l'avant et n'a jamais paru perdre pied face à un milieu de terrain largement plus fort. 

De Cat (6)

Il est probablement à 70% de sa forme physique et pourtant, il a immédiatement illuminé l'entrejeu par sa vista et ses combinaisons. 

Hazard (4)

Si le Racing Lens n'a pas encore finalisé son transfert, il vaudrait mieux pour Thorgan que les dirigeants nordistes ne regardent pas ses Playoffs. Car à chaque match, il apparaît un peu plus clair que l'intensité de ce genre de match n'est plus vraiment pour lui - et ce malgré quelques bons ballons distillés par-ci par-là. 

Verschaeren (4)

On l'a déjà écrit, mais il commence à faire un peu de peine. Un nouveau défi l'été prochain ne peut que lui faire du bien car il n'apporte plus ce qu'on attend d'un n°10 du RSC Anderlecht. 

Degreef (7)

Le meilleur anderlechtois sur le terrain sur le plan offensif et dans l'attitude. De l'agressivité, des accélérations, des frappes (c'est assez rare pour être souligné). 

Cvetkovic (6,5)

Son travail permanent a été récompensé d'un but opportuniste. Lui non plus n'a rien à se reprocher, et réalise des Playoffs de niveau tout à fait correct. 

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