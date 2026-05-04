L'Union belge recherche 26 supporters à emmener au Mondial 2026 : voici comment participer

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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L'Union belge recherche 26 supporters à emmener au Mondial 2026 : voici comment participer
Photo: © photonews
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La fédération belge de football a annoncé qu'elle emmènera aux États-Unis une "sélection officielle" de 26 supporters des Diables Rouges pour le premier match de la Belgique à la Coupe du monde 2026 (15 juin).

Ce lundi, l'Union belge a lancé une nouvelle campagne. "L’Union belge et ses partenaires commerciaux partent à la recherche de la sélection officielle des supporters pour la Coupe du Monde 2026", écrit la fédération dans un communiqué.

"Ces 26 supporters auront l’opportunité de représenter le pays lors du voyage de leur vie à Seattle. Grâce à différentes activations et challenges, des supporters venus de tout le pays auront la possibilité de faire partie d’une expérience unique et de gagner leur place au sein de la délégation officielle des supporters belges."

Le prix comprend, pour deux personnes : les vols aller-retour Bruxelles-Seattle, deux nuits à l’hôtel Element Seattle Redmond, deux tickets catégorie 1 pour Belgique-Égypte le 15 juin au Lumen Field, ainsi que les transferts entre l’aéroport et l’hôtel.

Une vidéo de lancement sur les réseaux sociaux

Cette campagne a été lancée avec une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, où Rudi Garcia est en tête d'affiche. Emile et Mbo Mpenza, Jan Vertonghen, actuellement en stage à l’URBSFA, ainsi que Georges Leekens apparaissent également dans cette vidéo. La créatrice de contenu belge Céline Dept y figure aussi.

Comment participer ?

Vous souhaitez participer ? La fédération belge a précisément expliqué comment cela fonctionne dans un communiqué. "Choisissez le défi qui vous correspond le mieux. Chaque partenaire recherche un type de supporter différent. Chaque défi vous donne l’occasion de prouver que vous avez votre place dans l’Official Fan Selection et de remporter votre voyage pour deux à la Coupe du Monde de la FIFA."

Voici les différents partenaires : "JUPILER partira dans les bars locaux à travers la Belgique pour trouver les supporters les plus passionnés. ING mettra à l’honneur les femmes dont le dévouement transforme le soutien en quelque chose d’inoubliable. PROXIMUS récompensera la rapidité, l’instinct et les connaissances footballistiques."

Les deux grandes chaînes publiques belges sont également partenaires : "La RTBF rendra hommage aux supporters qui ont toujours été là, dans les hauts comme dans les bas. La VRT recherchera le supporter capable de prouver sa passion pour les Diables Rouges de la manière la plus créative et inattendue. Plus vous relèverez de défis, plus vous augmenterez vos chances !"

Pour l'instant, seulement trois défis sont déjà lancés. Ceux de Jupiler, ING et Proximus. Les détails des différents challenges sont disponibles sur le site de la fédération.

Pour le défi Jupiler, il faut créer une célébration culte des Diables Rouges, se filmer et envoyer la vidéo. Pour celui de Proximus, cela se passe sur l'app Proximus+, où votre rapidité est mise à l'épreuve. ING recherche une supportrice. Pour participer, il faut expliquer, en vidéo ou en 500 caractères maximum, pourquoi elle mérite d’être sélectionnée et de remporter un voyage à la Coupe du Monde. "Nous recherchons la supportrice ultime en Belgique, celle qui se donne à fond à chaque match."

Voici les dates des différents défis :

Jupiler Challenge I : du 4 mai 2026 au 31 mai 2026 inclus

Jupiler Challenge II : du 5 juin 2026 au 6 juin 2026 inclus

ING Challenge : du 4 mai 2026 au 15 mai 2026 inclus

Proximus Challenge I : du 4 mai 2026 au 18 mai 2026 inclus

Proximus Challenge II : du 30 mai 2026 au 6 juin 2026 à 14h55 inclus

RTBF Challenge : du 11 mai 2026 au 31 mai 2026 inclus

VRT Challenge : du 22 mai 2026 au 5 juin 2026 inclus

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