Pour sauver une saison un peu triste ? Ces Belges peuvent toujours soulever un trophée

La Belgique vit une saison un peu triste : peu de joueurs ont vraiment fait vibrer l'Europe, et moins encore peuvent remporter un trophée à l'étranger. En voici quelques-uns.

Tout d'abord, un mot sur ceux qui ont déjà été sacrés : les Belges du PSV Eindhoven sont champions des Pays-Bas depuis près d'un mois, et Mika Godts a été très important dans cette domination sans partage. Avec 17 buts et 11 assists, il est même le Belge le plus décisif d'Europe et de loin. Noah Fernandez, avec 8 (bouts de) matchs en Eredivisie, est officiellement champion des Pays-Bas également mais y a nettement moins contribué.

En Angleterre, l'un des trois trophées a déjà été décerné : le 22 mars dernier, Manchester City a battu Arsenal en finale de la Coupe de la Ligue. Une préface de la course au titre en Premier League entre Jérémy Doku et Arsenal?

Vincent Kompany n'est plus Diable Rouge mais on peut difficilement passer sous silence son nouveau titre en Bundesliga, auquel il peut encore ajouter d'autres trophées d'ici la fin de saison - nous y reviendrons. Enfin, dans l'ombre et pour le détail : Christian Makoun, Belgo-Vénézuelien de 26 ans (et international avec le Venezuela), a été sacré avec le Levski Sofia, mettant fin à la dictature de Ludogorets en Bulgarie pour la première fois depuis 14 ans.

Leandro Trossard et Jérémy Doku à la lutte pour le titre, Manchester City vers le triplé ?

En Angleterre, un Diable Rouge sera sacré, et si c'est le cas, il aura été un élément important du titre. Leandro Trossard est titulaire régulier (5 buts, 6 assists) avec Arsenal, qui n'a cependant plus son sort entre les mains : si Manchester City gagne tous ses matchs, ce sont les Citizens de Jérémy Doku, auteur de la meilleure saison de sa carrière, qui remporteront la Premier League.







Et Manchester City peut même encore espérer réaliser le "triplé du pauvre", à savoir Premier League, League Cup et FA Cup : le 16 mai prochain, les Skyblue affronteront Chelsea en finale du plus vieux trophée du monde du football. Face à Doku, un autre Belge, qui espère finir la saison en beauté : Romeo Lavia. Si la grande époque paraît loin, il y aura donc des Belges sacrés en Angleterre dans chaque compétition, quels que soient les vainqueurs.

Pas de Belge sacré en Espagne...

En Liga, le Real Madrid a laissé filer le titre ces dernières semaines - et ce en l'absence de Thibaut Courtois : coïncidence ? Toujours est-il qu'aucun Belge ne sera sacré en Espagne, étant donné que la finale de la Copa Del Rey opposait l'Atletico Madrid à la Real Sociedad, deux clubs où n'évoluent aucun de nos compatriotes (les Basques l'ont emporté aux tirs au but).

... ni en Serie A ou en Coupe d'Italie

Même constat en Italie : le titre a échappé pour de bon au Napoli de Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne et l'Inter Milan sera sacré dans les jours à venir. La finale de la Coupe d'Italie oppose quant à elle ce même Inter Milan à la Lazio Rome, qui ne compte elle non plus aucun Belge dans ses rangs.

Charles Vanhoutte seul Belge avec un trophée en France ?

La lutte pour le titre en Ligue 1 ne concerne pas les Diables Rouges, aucun d'entre eux n'évoluant au PSG, leader, ou au Racing Lens, qui espère encore pouvoir faire trembler l'ogre francilien jusqu'au bout. Il faut donc se tourner vers la Coupe de France pour trouver l'un de nos compatriotes.

En face du même Racing Lens en finale, on retrouve en effet l'OGC Nice, où évolue Charles Vanhoutte. L'ancien de l'Union est récemment sorti du onze des Aiglons et n'a joué que 2 minutes en demi-finale, mais reste tout de même l'un des rares belges à pouvoir soulever un trophée cette saison.

Zeno Debast en finale de la Coupe du Portugal

Au Portugal, le FC Porto a devancé le Benfica de Dodi Lukebakio et le Sporting Portugal de Zeno Debast. Mais l'ancien du RSC Anderlecht sera le grand favori avec le Sporting en finale de la Coupe du Portugal, où les Lisboètes affrontent une équipe de D2, le SC Union Torreense.

Ameen Al-Dakhil blessé mais Stuttgart en finale

En Allemagne, le Bayern Munich de Vincent Kompany est déjà sacré champion et disputera la finale de la Coupe face au Vfb Stuttgart. Ameen Al-Dakhil, malheureusement, est actuellement blessé au genou et n'a plus joué depuis le 1er mars dernier ; il n'a pas non plus été aligné en DFB-Pokal cette saison. Mais ce trophée figurerait à son palmarès en cas de surprise de la part de Stuttgart en finale.

Diego Moreira et Mike Penders toujours en lice en Conference League

En Conference League, le Racing Strasbourg a un retard d'un but à rattraper face au Rayo Vallecano lors de la demi-finale retour. Il faudra ensuite battre Crystal Palace ou le Shakhtar en finale pour que Diego Moreira et Mike Penders décrochent le premier trophée européen de leur carrière.

Il y aura un Belge en finale de l'Europe League : reste à voir si ce sera Matz Sels avec Nottingham Forest, ou bien Amadou Onana et Youri Tielemans avec Aston Villa. Ils affronteront Braga ou le SC Fribourg, où aucun Diable Rouge n'évolue.

Trossard ou Kompany champion d'Europe ?

Cette semaine enfin, on connaîtra aussi l'affiche de la finale de la Ligue des Champions : si Vincent Kompany élimine le PSG au match retour après le spectaculaire 5-4 du match aller, il pourrait retrouver Leandro Trossard et Arsenal si les Gunners parviennent à éliminer l'Atletico Madrid après le partage au Wanda Metropolitano.