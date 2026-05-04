Philippe Albert cash après la défaite de l'Union : "Quand on joue avec le feu, on finit par se brûler"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Philippe Albert cash après la défaite de l'Union : "Quand on joue avec le feu, on finit par se brûler"
Photo: © photonews

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Philippe Albert a livré son analyse de la défaite de l'Union Saint-Gilloise contre Saint-Trond (2-1).

Le consultant s'est tout d'abord exprimé sur l'exclusion de Kevin Mac Allister : "L’exclusion de Mac Allister a divisé le microcosme du football belge, certains la trouvant normale là où d’autres estimaient qu’une carte jaune suffisait. Quand on joue avec le feu comme les défenseurs de l’Union le font depuis des mois, on finit par se brûler."

"Ici, l’Argentin est l’auteur d’un geste assez inhabituel. Pour tout dire, je ne sais pas ce qu’il essaie de faire. Il n’y a même pas de tentative de tacle, Mac Allister jette son corps dans la foulée de Sebaoui, à la façon d’un plaquage en rugby. Si Burgess avait été plus proche de la phase, j’aurais donné la jaune, mais il est trop loin et ne sait pas intervenir. C’est donc une occasion franche de but et la carte rouge est justifiée", a ajouté le consultant au micro de Sudinfo.

Une exclusion qui explique à elle seule la défaite unioniste ? Selon Philippe Albert, ce n'est pas vraiment le cas : "Cela étant, cette exclusion n’explique pas à elle seule la défaite de l’Union tant, même à onze contre onze, Saint-Trond était plus fort. Personne ne pourra contester le succès limbourgeois."

"Cela a chauffé avec Burgess, parce que quand tu as l’arbitrage un peu avec toi, on met en avant les qualités de l’équipe et de ses joueurs, mais quand ça ne tourne pas dans le sens espéré, on ne parle que de cela. En attendant, c’est un vrai coup d’arrêt. Un point, au final d’un match où il y a eu trop de faits de jeu que les Bruxellois n’ont pas su maîtriser, aurait été synonyme de victoire pour l’Union, qui a défendu de manière héroïque."

La faute de Massiré Sylla

L'ancien Diable Rouge a également évoqué la faute de Massiré Sylla, qui a offert un penalty aux Canaris en fin de match : "D’habitude, les changements opérés par David Hubert sont positifs, mais la montée au jeu de Massiré Sylla l’a été beaucoup moins. Comment peut-on jouer le ballon dans le rectangle à cette hauteur-là et commettre une telle faute ?"

"Résultat des courses : l’Union a toujours son sort entre ses mains mais Bruges ne sera même plus obligé de battre son grand rival à domicile pour être champion", a-t-il conclu.

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