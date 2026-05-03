Genk pourrait toucher des millions d'euros cet été... sans vendre ses joueurs

Genk pourrait toucher gros cet été. Pas seulement avec l'effectif actuel, mais grâce à d'anciens joueurs pour lesquels le club a gardé un pourcentage à la revente.

Le KRC Genk pourrait réaliser une belle opération financière cet été. Mika Godts (Ajax) et Ismael Saibari (PSV) sont annoncés sur le départ, pour des montants importants dont Genk devrait toucher sa part.

Et pas qu'un peu pour les Limbourgeois. Si Godts et Saibari quittent tous les deux leur club actuel, ça pourrait rapporter à Genk un total de 10 à 14 millions d'euros. Une très jolie somme pour De Condé et ses équipes.

Des millions supplémentaires

Mais d'autres dossiers pourraient alimenter les caisses. Il y a Jhon Lucumi, actuellement à Bologne. Il entre dans sa dernière année de contrat, ce qui pousse le club italien à envisager une vente cet été. Sa valeur marchande est estimée à 25 millions d'euros. Avec un pourcentage à la revente de 25%, Genk pourrait empocher un montant intéressant.

Un pourcentage conséquent

Et il ne faut pas oublier le gardien Tobe Leysen. Vendu à OH Louvain en 2023 pour 550.000 euros, il est désormais valorisé à 4 millions d’euros et pourrait être transféré pour plus cher.



À l'époque, un pourcentage de 17,5% sur une future revente avait été prévu. Ça pourrait rapporter pas mal d'argent, autour du million d'euros, voire plus.