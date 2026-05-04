Le 5-0 contre l'Anderlecht de Mazzù ne compte pas : le Standard n'en avait plus mis cinq depuis une éternité

Scott Crabbé, journaliste football
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Le 5-0 contre l'Anderlecht de Mazzù ne compte pas : le Standard n'en avait plus mis cinq depuis une éternité
Photo: © photonews

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Le Standard a frappé fort en plantant cinq buts à l'Antwerp. Les Rouches n'avaient plus réussi pareil festival offensif depuis longtemps.

Une manita, un carton, un score de forfait, un gifle, une correction : appelez cela comme vous voulez, toujours est-il que le Standard s'est imposé sur un score fleuve au Bosuil. L'addition aurait même pu être plus salée encore.

Mais cinq buts marqués par les Rouches, voilà déjà une sacrée performance, à laquelle les supporters n'avaient plus assisté depuis longtemps. Le score à la pause, grâce à trois buts inscrits en dix minutes, était déjà net : la dernière fois que le Standard avait marqué trois buts à la mi-temps, c'était contre Ostende le premier avril 2023.

Les Rouches retrouvent de l'allant offensif

Le total est donc monté à cinq. Et pour trouver trace d'une pareille démonstration, il faut remonter bien plus loin. Des scores de forfait, le Standard en a infligés deux à Anderlecht, en avril 2019 et octobre 2022. Mais il s'agissait là de forfaits au sens propre du terme. Les deux matchs avaient été arrêtés par les supporters mauves alors que le marquoir affichait 2-0, lançant le Sporting vers deux défaites sur tapis vert, la dernière valant sa tête à Felice Mazzù.

Pour voir le Standard faire réellement trembler les filets à cinq reprises au cours d'un même match, il faut remonter au 6 mai 2018. Il y a pratiquement huit ans jour pour jour. Le Standard s'était imposé 5-0 contre le Racing Genk au cours de la dernière saison où il est apparu comme un candidat au titre, seulement freiné par le fameux épisode de la main de Ruud Vormer.

La deuxième pire attaque de la phase classique en est à 13 buts en 6 matchs de Playoffs

A l'époque de ce dernier 5-0 en date jusqu'à hier, Jean-François Gillet défendait encore les buts liégeois, Paul-José Mpoku était le capitaine de l'équipe, Leandro Trossard défendait les couleurs de Genk, et Nordin Jackers en était le deuxième gardien.

Lire aussi… Plus personne ne rit de Matthieu Epolo : les progrès du gardien du Standard sont épatants

De l'eau a donc coulé sous les ponts. Et pour voir le Standard en planter cinq à l'extérieur ? Il faut pour cela remonter au 27 décembre 2013 et à la victoire 1-5 des Rouches de Guy Luzon à Courtrai, alors coaché par Hein Vanhaezebrouck.

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