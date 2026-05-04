Énorme surprise en Suisse : promu la saison dernière, le FC Thoune est champion

Le FC Thoune vient de réaliser l'un des plus grands exploits du football suisse moderne en étant sacré champion de Super League. Promu cette saison, le FC Thoune rejoint les Young Boys, Bâle et Zurich parmi les rares champions suisses des 22 dernières années.

Alors que le club évoluait encore en seconde division la saison dernière, il vient désormais d'être sacré champion de Suisse. À trois journées de la fin, le FC Thoune a profité de la défaite de Saint-Gall contre le FC Sion (0-3) dimanche pour officiellement devenir champion. C'est le second club suisse après Grasshopper (1952) à fêter coup sur coup un titre en seconde et ensuite en première division.

Malgré une récente mauvaise dynamique avec quatre défaites en cinq matchs, la formation suisse avait pris assez d'avance durant la saison pour finalement terminer à la première position du classement.

Le FC Thoune s'est incliné le weekend dernier

Samedi, le FC Thoune s'est incliné 3-1 contre Bâle. Metinho (43’), Albian Ajeti (86’) et Koba Koindredi (90+1’) ont inscrit les buts de l'équipe à domicile, tandis que Valmir Matoshi (41’) a marqué le seul but de la formation visiteuse. À noter que Fabio Fehr (82’) et Christopher Ibayi (90’) ont été expulsés en fin de partie du côté de Thoune.

Le coach Mauro Lustrinelli est ravi

"Je ne crois pas en la chance. Au bon moment, on a réussi à trouver le petit geste qui fait la différence. Il y a vraiment une très belle énergie dans l'équipe... On joue toujours pour gagner", a raconté l'entraîneur Mauro Lustrinelli au micro de la RTS.



Le milieu central, Kastriot Imeri, en manque de temps de jeu aux Young Boys, a fait le choix de rejoindre le FC Thoune en prêt en début de saison. Il ne regrette évidemment pas : "Des gens m'ont dit que c'était un pas en arrière. Quand une personne fait un pas en arrière, elle ne sait pas où elle met le pied, moi j'ai fait un pas de côté. Je savais où je mettais les pieds et je savais pourquoi je le faisais... Cette saison restera gravée à jamais dans ma tête." Le Suisse a disputé un total de 29 matchs avec le club suisse cette saison et s'est montré décisif à 13 reprises (6 buts et 7 assists).