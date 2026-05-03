"On doit avancer la poitrine bombée et la tête haute" : Colin Coosemans assume ses erreurs

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers depuis het Lotto Park
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"On doit avancer la poitrine bombée et la tête haute" : Colin Coosemans assume ses erreurs
Photo: © photonews

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Anderlecht a enchaîné une troisième défaite de suite dans les Champions' Play-offs, face au Club de Bruges. Colin Coosemans a reconnu ses erreurs après la rencontre.

Colin Coosemans s'en est voulu sur le deuxième but du Club de Bruges. Le gardien a raté sa relance et le Club en a profité. "C'est super mauvais, évidemment", a-t-il réagi, visiblement touché. "Je sais très bien que je suis fautif sur ce deuxième but."

Une bourde sur le 0-2

Avec du recul, cette action s'est révélée décisive. Anderlecht avait très bien entamé la seconde période et semblait, à cet instant, plus proche de l'égalisation que le Club d'un deuxième but. "On jouait bien au football", a expliqué Coosemans. "Mais c'était vraiment le tournant du match."

Comme si ce coup sur la tête ne suffisait pas, le 0-3 est tombé à peine une minute plus tard. Les Mauves se sont complètement effondrés et n'ont plus réussi à revenir dans la rencontre. "Après ça, on était sonnés. À 0-2, c'est devenu très difficile." a reconnu Coosemans.

Le gardien anderlechtois a retenu des points positifs dans le jeu de son équipe. Selon lui, Anderlecht a progressivement trouvé de meilleures solutions face au pressing haut du Club. "On a commencé à mieux trouver le joueur libre et on pouvait leur faire mal", a-t-il glissé. "Mais on n'a pas été assez efficaces."

Anderlecht a pris 0 points sur 9 lors de ses trois derniers matchs et les Play-Offs leur échappent. "Ça fait mal", a avoué Coosemans. "Si on ne regarde que le score, on a l'impression que c'était mauvais."

Lire aussi… Le Club de Bruges vers le titre avec son troisième gardien ? La visite au Lotto Park a fait des dégâts

La poitrine bombée et la tête haute

Anderlecht essaie malgré tout de garder la tête hors de l'eau, surtout avec une finale de Coupe qui approche. Coosemans veut que son groupe continue à travailler avec confiance. "On doit continuer à avancer la poitrine bombée et la tête haute".

Dimanche prochain, un nouveau rendez-vous important attend les Bruxellois, en déplacement à La Gantoise. Pour Coosemans, cette rencontre pourrait être déterminante pour la suite des Play-Offs.

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