Le Standard et Charleroi à la fête : voici notre équipe-type de la 6e journée de Playoffs

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Le Standard et Charleroi à la fête : voici notre équipe-type de la 6e journée de Playoffs
Photo: © photonews

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Il y a eu du spectacle ce week-end en Champions et en Europe Playoffs, et notamment de la part des clubs wallons. Voici notre équipe-type de la 6e journée !

Gardien de but 

Plusieurs portiers se sont signalés ce week-end : Nacho Miras a gardé le zéro avec le KV Malines, Mohamed Koné également avec Charleroi, ce qui a mené à la victoire de leur équipe. Mais l'Antwerp devait clairement mener de plusieurs buts face au Standard, sans plusieurs interventions de Matthieu Epolo, toujours au bon endroit au bon moment. 

Défenseurs 

Un deuxième Rouche prend place dans notre équipe-type, à savoir David Bates, qui a été à la fois solide derrière et buteur, certes sur une phase un peu confuse. Shogo Taniguchi a quant à lui été excellent en défense avec Saint-Trond, qui a pris trois points précieux dans la course à la troisième place. Le Japonais a gagné tous ses duels face à Kevin Rodriguez. 

Côté gauche, sans faire de bruit, Joaquin Seys est en train de s'imposer tranquillement comme le meilleur joueur de Belgique à son poste et de composter sans stress sa place pour la Coupe du Monde 2026. Face à Anderlecht, il a été sérieux défensivement et a souvent dédoublé avec Tzolis, délivrant ensuite un assist sur le 0-2. Mais la performance du week-end est bien sûr à mettre à l'actif de Kevin Van den Kerkhof côté droit : deux passes décisives et l'un de ses meilleurs matchs sous les couleurs du Sporting Charleroi. 

Milieu de terrain 

Dans l'entrejeu, c'est un autre Zèbre qui a épaté : Yassine Khalifi, préféré à Titraoui et qui a montré toutes ses qualités durant 90 minutes. Presque aucun déchet, de l'impact : le Marocain est déjà prêt à s'imposer comme titulaire indiscutable en vue de la saison prochaine. Du côté de Saint-Trond, si Ito a encore sorti un excellent match, c'est une nouvelle fois Ryan Merlen qui a marqué les esprits en étant omniprésent et très dangereux, même s'il n'a cette fois pas été décisif. 

En 10, on opte pour un troisième Rouche, incontournable : Rafiki Saïd, qui a été l'un des hommes forts de la démonstration du Standard sur la pelouse du Bosuil (en évoluant plutôt sur l'aile gauche, qui est toutefois occupée par le meilleur joueur du week-end et peut-être bien de la saison). 

Attaquants 

En effet, encore une fois, Christos Tzolis a été absolument fantastique. S'il aurait dû marquer plus tôt quand il est parti seul au but face à Coosemans, il finira par tromper ce dernier d'une très belle finition après être encore parti dans le dos de la défense. Le Grec est le "Monsieur Playoffs" du Club de Bruges.

De l'autre côté, on place l'un des buteurs du spectaculaire 3-3 entre Westerlo et OHL : Allahyar Sayyadmanesh, auteur d'un doublé dont un but sur penalty. Enfin, en pointe, Bouke Boersma a réalisé un très beau travail en utilisant son corps sur le but du 1-0, qui pourrait bien être crucial dans la course à l'Europe et même à la 4e place qui fait rage en bas de classement des Champions Playoffs. 

Le onze : 

Epolo / Seys - Bates - Taniguchi - Van den Kerkhof / Khalifi - Merlen - Saïd / Tzolis - Boersma - Sayyadmanesh 

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FC Bruges
Standard
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Joaquin Seys
Allahyar Sayyadmanesh

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