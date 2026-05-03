C'est plié en Serie A : l'Inter Milan est champion pour la 21e fois de son histoire

L'Inter Milan est champion d'Italie après sa victoire 2-0 contre Parme. Les Nerazzurri décrochent un nouveau titre avant la fin de saison.

L'Inter Milan est champion d'Italie. Les Nerazzurri ont battu Parme 2-0, un succès suffisant pour valider le titre, avec une avance trop importante pour être rattrapée par l'AC Milan ou Naples. Il n y a plus de suspense à trois journées de la fin.

Marcus Thuram, auteur de son 13e but en Serie A, et Henrikh Mkhitaryan ont trouvé le chemin des filets. Ce succès offre aux Nerazzurri un 21e titre de champion d'Italie, derrière la Juventus, mais devant l'AC Milan au palmarès.

Mandela Keita était titulaire et le Belge est sorti à la 67e minute. L'ancien joueur de l'Antwerp réalise une très belle saison avec Parme et a été plusieurs fois encensé par la presse italienne.

Christian Chivu, ancien de la maison mais encore novice comme entraîneur, avait repris les commandes de l'équipe. Il a réussi à intégrer des jeunes pour redonner de l'élan à un groupe qu'on pensait fatigué.

Le doublé pour terminer la saison ?





La fête pourrait se prolonger pour les Milanais, qui visent le doublé avec la finale de la Coupe d'Italie le 13 mai face à la Lazio.